Üzmez'i Vakit bile savunamadı!

Vakit Gazetesi, küçük kıza tacizden tutuklanan ve geçtiğimiz hafta serbest kaldıktan sonra kanal kanal dolaşarak kendisini savunan yazarı Hüseyin Üzmez'le ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:Hüseyin Üzmez etrafında yürütülen tartışmalar ilk başladığında; Vakit gazetesi tavrını "Biz yanlış, kimden gelirse gelsin ona sahip çıkmayız. Ancak yargısız linç kampanyalarına da boyun eğmeyiz" şeklinde deklare etmişti.Bu açık duyuruya rağmen, Üzmez üzerinden mütedeyyin insanları hedef alan ahlaksızca saldırıların, son bir hafta içinde yoğunlaştırılması karşısında, aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.1- Biz Müslümanız. Bizim ölçümüz Kur'an ve Hz. Peygamber'in ölçüleridir. Kur'an-ı Kerim'deki "Ey iman edenler, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun" (Nisa 135) ayeti ve Hz. Peygamber'in "Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa, elini keserim" ölçüsü; bizim için esastır.2- Hüseyin Üzmez’in TV kanallarında, İslâmi ölçülerimize uymayan konuşmalarını tasvip etmemiz mümkün değildir.3- Hüseyin Üzmez'e atfedilen iddialarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalarda, Üzmez'in anlattıkları, kız ve annenin beyanları, Üzmez'in gözaltına alınmasının hemen akabinde polisin delil bulmak maksadıyla evden aldığı 30 eşyanın kriminal raporları, kız ve Üzmez'in doktor tarafından muayene edilmeleri sonucunda verilen rapor ile Uludağ Üniversitesi’nin hazırladığı rapor ve son olarak Adli Tıp raporlarının ortak sonucu; taciz olayının vuku bulmadığı şeklindedir.4- Kartel medyasının başını çektiği bu kampanyanın, dikkatleri; gündemdeki Ergenekon davasından başka noktalara çekme ve Üzmez’in şahsında mütedeyyin insanlara saldırma maksatlı bir organizasyon olduğuna inanıyoruz. Bunların kuyruğuna takılanların da, bu kirli oyuna alet olduklarını kendilerine hatırlatmak istiyoruz.5- Hüseyin Üzmez'le ilgili soruşturmanın başladığı günden bu yana, Üzmez'in tek bir yazısı Vakit'te yayınlanmamıştır.Üzmez'e isnat edilen suç sübut bulduğu takdirde, en sert tavrı Vakit’in koyacağından da kimsenin şüphesi olmamalıdır.Ancak hiç kimse bizden; patronları porno yayından mahkumiyet alıp, sabıkalı olan bir medya grubunun, Üzmez üzerinden, inananları linç etme kampanyasına ortak olmamızı da beklememelidir..