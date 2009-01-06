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Üzmez'e yeni suçlama

Üzmez'in istismarına uğradığı öne sürülen B.Ç'nin avukatı, 'Hürriyeti tahdit' suçundan ek iddianame için başvurdu.

06 Ocak 2009 02:00

14 yaşındaki B.Ç'nin avukatı Nevin Canbaz, sanık Hüseyin Üzmez hakkında 'Hürriyeti tahdit' suçundan ek iddianame düzenlenmesi için Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ne buşvurdu.

Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen B.Ç'nin avukatı Nevin Canbaz, ek iddianame düzenlenmesi için Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Canbaz yaptığı açıklamada, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Aralık Salı günü görülen duruşmada, tutuksuz sanık Hüseyin Üzmez ile ilgili "Hürriyeti tahdit" suçundan ek iddianame hazırlanmasını talep ettiklerini hatırlattı.

Mahkemenin bu talep üzerine, ek iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda dosyanın cumhuriyet savcısına tevdi edilmesine (Bırakılmasına) karar verdiğini belirten Canbaz, "Cumhuriyet savcısı ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Biz de CMUK gereği Bursa'ya en yakın il olan Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ne ek iddianame düzenlenmesi talebiyle başvurumuzu yaptık" dedi.

Dosyanın bir suretinin Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini, mahkemenin bu talebi kabul etmesi halinde Hüseyin Üzmez ile ilgili "Hürriyeti tahdit" suçundan ek iddianame hazırlanacağını belirten Canbaz, talebin reddedilmesi durumunda ise bu konudaki yasal sürecin son bulacağını kaydetti.

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