Üzmez’e yeni dava şoku

Yazar Hüseyin Üzmez’in cinsel istismarına uğradığı öne sürülen 14 yaşındaki kızın avukatı “hürriyeti tahdit” suçundan ek iddianame hazırlanacağını söyledi.



Yazar Hüseyin Üzmez'in cinsel istismarına uğradığı öne sürülen 14 yaşındaki B.Ç'nin avukatı Nevin Canbaz, sanık Üzmez hakkında ''hürriyeti tahdit'' suçundan ek iddianame düzenlenmesi için Yalova Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuruya olumlu yanıt geldiğini bildirdi.



Avukat Nevin Canbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 16 Aralık 2008'deki duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin Üzmez hakkında ''hürriyeti tahdit'' suçundan ek iddianame hazırlanmasını talep ettiklerini hatırlattı.



İddianame hazırlanması kararı verildi



Mahkemenin bu talep üzerine, ek iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda dosyanın cumhuriyet savcısına bırakılmasına (tevdi edilmesine) karar verdiğini belirten Canbaz, cumhuriyet savcısının ek kovuşturmaya yer olmadığını kararlaştırdığını, bunun üzerine CMK gereği Bursa'ya en yakın il olması nedeniyle Yalova'daki ağır ceza mahkemesine ek iddianame düzenlenmesi talebiyle başvurduklarını söyledi.



Canbaz, başvuruyu inceleyen Yalova Ağır Ceza Mahkemesinin Hüseyin Üzmez'le ilgili olarak ''hürriyeti tahdit'' suçundan ek iddianame hazırlanması yönünde karar verdiğini öğrendiklerini bildirdi.



Avukat Nevin Canbaz, bu kararla birlikte Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada ''çocuğun cinsel istismarı'' suçundan yargılanan sanık Hüseyin Üzmez'in bundan sonra ''hürriyeti tahdit'' suçundan da yargılanacağını kaydetti.

