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Üzmez'e tutuklama yok

Vakit yazarı Hüseyin Üzmez'in ‘cinsel istismar' davasında yeniden tutuklanması için yapılan başvuru reddedildi.

25 Aralık 2008 02:00

Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in bir süre önce tahliye edildiği ‘cinsel istismar” davasında yeniden tutuklanması için yapılan başvuru reddedildi.


Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde 14 yaşındaki B.Ç.'ye cisel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen nisan ayında tutuklanan ve Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Hüseyin Üzmez, 6 ay cezaevinde yattıktan sonra ekim ayındaki duruşmada tutuk yargılanmak üzere tahliye edildi. Bursa Barosu tarafından görevlendirilen B.Ç.'nin avukatı Nevin Cambaz, iki gün önce davanın görüldüğü Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, Hüseyin Üzmez'in tutuklu yargılanmasını talep etti.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesi üzerine dosyanın gönderildiği Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi de kararını bugün açıkladı. Mahkeme, Hüseyin Üzmez'in yargılandığı davada yenide tutuklanmasına gerek görülmediğini kararlaştırdı.

Böylece kamuoyunun dikkatle izlediği 14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel istismar davasında, Vakit gazetesi yazarı sanık Hüseyin Üzmez'in tutuksuz yargılanması devam edecek.



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