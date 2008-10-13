Üzmez'e tahliye yok

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 26 Nisanda düzenlenen operasyon kapsamında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Yazar Hüseyin Üzmez 'in (76) tahliye talebi reddedildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne posta yoluyla gönderdiği 7 sayfalık dilekçeyle başvuran Üzmez'in "Suçu olmadığı halde cezaevinde olduğunu" öne sürerek tahliye talebinde bulunduğu öğrenildi.

Dilekçe, mahkeme heyetinin "Ara duruşma"da Üzmez'in talebini reddetmesi üzerine, bir üst mahkeme olan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşüldü.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi de Üzmez'in "Tutuklulu kaldığı süreyi, suçun vasfını, mahiyetini, niteliğini ve mevcut delilleri dikkate alarak" tahliye talebinin reddedilmesini kararlaştırdı.



-OLAY-



Bursa'nın Mudanya ilçesinde 26 Nisanda düzenlenen operasyonda, ilköğretim 8. sınıf öğrencisi B.Ç'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yazar Hüseyin Üzmez, Mudanya Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmıştı. B.Ç, annesi Livaze Ç'nin de tutuklandığı operasyonun ardından devlet tarafından koruma altına alınmış, Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki bir yurda yerleştirilmişti.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Eylülde görülmeye başlanan, Üzmez'in TCK'nın "Çocukların cinsel istismarı" suçunu içeren ilgili maddelerince, Livaze Ç'nin de Üzmez'e addedilen suçların yanı sıra TCK'nın "Suça yardım etme" hükmünü içeren ilgili maddesince 20 ile 25 yıl arasında hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.