Üzmez'e kadınlardan terlik ve yumurta

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde 14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan, ancak daha sonra tahliye edilen Vakit Gazetesi Yazarı 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez, duruşma için adliyeye girerken, kendisini bekleyen bir grup kadının yoğun protestosuyla karşılaştı. Kadınlar, `Üzmez sen hiç terlik yedin mi' diye bağırdı.



Geçen yıl 25 Nisan'da cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Hüyesin Üzmez, 25 yıla kadar hapis istemiyle hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında 28 Ekim'deki ikinci duruşmada serbest bırakılan Hüseyin Üzmez, bugün 4'üncü duruşmasına çıktı. Avukatı Emir Ali Kav ile birlikte gelen Hüseyin Üzmez'i adliye girişinde toplanan Bursa Kadın Platformu üyesi 25 kadın karşıladı.



AKP Üzmez'i, Üzmez kadınları



Üzmez'in geldiğini gören kadınlar, `Hüseyin Üzmez sen hiç terlik yedin mi?', `Hüseyin Üzmez sen annenden terlik yedin mi?', `Utanmaz Üzmez' sloganları atan protestocu kadınlar, `Taciz ve tecavüze sessiz kalmayacağız', `AKP Hüseyin Üzmez'i, Üzmez Kadınları üzer', `Üzmez'i aklayan adalet. Ruh ve beden sağlığımızı bozdu', `Üzmez'i devlet üzmedi. Kadınlar üzecek' yazılı pankartlar açtı.



Daha sonra basın açıklaması yapan kadınlar, Nüseyin Üzmez'in tahliyesini ve B.Ç.'ye ruh sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor veren İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ıncı İhtisas Dairesi'ni de eleştirdi.



Protestolara sessiz kalan Hüseyin Üzmez, gazetecilerin "Tepkilere ne diyorsunuz'' sorusunu yanıtsız bıraktı.

