Üzmez'e her kesimden tepki

14 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz suçundan yargılanan Hüseyin Üzmez’e kendi çalıştığı Vakit ile Türkiye Gazetesi hariç tüm medya ortak tepki gösterdi. Televizyon kanallarını dolaşıp, çapkınlıklarını anlatan Üzmez için Yeni Şafak Gazetesi, "Utan be Adam" manşeti attı. Üzmez dün, Hürriyet, Bugün, Birgün, Cumhuriyet, Milliyet, Takvim ve Sözcü gazetelerinde manşet olurken, Akşam, Taraf, Star, Radikal ve Posta’da da tepkisini birinci sayfadan duyurdu. Sabah Gazetesi de Gündem sayfasını Hüseyin Üzmez’in tartışmalı tahliyesine ayırdı.



Konuştukça batıyor



Bugün Gazetesi, manşete taşıdığı haberinde "Konuştukça batıyor" başlığını kullanırken, Posta Gazetesi’nde sanatçı Müjde Ar’ın "Bu ne pişkinlik kardeşim?" sözleri yayınlandı.



Star Gazetesi, "Bakan itiraz etti, rapor incelenecek" manşeti attı. Radikal Gazetesi, "Günaydın SHÇEK!" başlığıyla haberi verdi.



Akşam Gazetesi’nde "Adli Tıp Kurumu Üzmez’i kurtaran rapora el koydu" başlığı yer aldı. Birgün Gazetesi de "Üzmez mızrağı çuvala sığmıyor" manşetini kullandı. Cumhuriyet Gazetesi, "Tam bir rezillik" başlığını tercih etti.



Taraf Gazetesi ise konuyu "Üzmez’i tahliye ettiren Adli Tıp raporuna itiraz" başlığıyla birinci sayfasından duyurdu. Milliyet Gazetesi’nin manşetinde "Türkiye için utanç tablosu" başlığı yer aldı.



Sabah Gazetesi, Gündem sayfasını tartışmalı tahliyeye ayırırken, AKP İstanbul Milletvekili Alev Dedegil’in sözlerini "Ayşe Üzmez’e kadın vekil tepkisi: Utanmaz" başlığıyla duyurdu. Takvim Gazetesi’nin manşeti "Vicdanınız rahat mı?", Sözcü Gazetesi’nin manşeti ise "Kız sağlam diyen heyet çürük çıktı" oldu.



Bu sözler çıldırttı



Üzmez, tahliyesinden sonra yaptığı şu açıklamalarla tepkilerin artmasına yol açtı:

“Hovardayım, birçok kadın hayatıma girdi. İyi ki girdiler yoksa fahişe olurlardı. Başlarını örtüp hayatlarını düzelttiler... Sokakta, caddede rahat yürüyemem. Lise talebesi geliyor, orta yaşlı kadınlar geliyor, beni şapır şupur öpüyor. ‘Çıkar cüzdanını, 18 yaşında mısın, değil misin?’ diyemem ki... Anası, kızına ‘Onun kudreti yok, ben denedim. Korkma. Sana bir şey ederse huylanma’ diyor. Kızı benim kucağıma itmek istiyor. Kızını kendisi ile ilişkisi olanlara gönderiyor, onlardan para alıyor... O kızın annesi 20 sene evvel sekreterimdi. Ben 20 sene evvel hovardalıklar yapıyordum. Bu da müsaitti. Evleneceği zaman ‘Ben kız değilim’ dedi çıktı. Ondan sonra doktora gönderdik, zar diktirdik falan.”