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Üzmez raporuna SHÇEK'ten itiraz

Bursa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yazar Hüseyin Üzmez'in 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılandığı davada müdahil olma talebinde bulundu, İstanbul

31 Ekim 2008 02:00

Bursa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yazar Hüseyin Üzmez'in “çocuğun cinsel istismarı” suçundan yargılandığı davada müdahil olma talebinde bulundu, İstanbul Adli Tıp Kurumunun mağdur çocuk B.Ç. ile ilgili raporuna itiraz etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bursa'ya gelen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürü İsmail Barış, Bursa Sosyal Hizmetler Müdürü Halim Melikoğlu ve Muhakemat Müdürlüğünden bir avukatla Bursa Adliye Sarayına geldi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Er'i makamında ziyaret ettikleri öğrenilen Barış ve beraberindekiler, daha sonra, davaya bakan Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesine gitti.

Muhakemat Müdürlüğü avukatı, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün davaya müdahil olma ve rapora itirazla ilgili iki dilekçesini mahkemeye verdi.

SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bu konudaki çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Çalışma sonucunda, il müdürlüğünün, davaya müdahil olma ve İstanbul Adli Tıp Kurumunca verilen “B.Ç'nin beden ve ruh sağlığının bozulmadığına” ilişkin rapora itiraz etmesi konusunda iki dilekçe hazırlandığını ifade eden Barış, “Muhakemat Müdürlüğü avukatlarından bir arkadaşımız devlet adına mahkemeye başvurarak müdahil olmak ve rapora itiraz dilekçelerini sundu” dedi.

Kurumun başvurusuyla ilgili değerlendirmeyi yapacak mahkeme heyetinin kararını duruşmada açıklayacağı öğrenildi.


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