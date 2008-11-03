Üzmez raporuna inceleme

Bakan Şahin, Hakimevi'nde düzenlenen "Uluslararası Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Seçenek Yaptırımlar" konferansına gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Şahin, yazar Hüseyin üzmez'in tahliyesine neden olan Adli Tıp raporunu veren görevlilerle ilgili bir soruya, "İnceleme başlattık. Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bir inceleme başlattı. İnceleme için benim onayım gerekmiyor. Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün onayı ile böyle bir inceleme başlatıldı" yanıtını verdi.Bir gazetecinin "İnceleme, raporu veren Adli Tıp görevlileri hakkında değil mi?" sorusunu yanıtlarken Şahin, "Evet. Basında çıkan bir takım iddialar var. Bu iddiaların araştırılması için Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bir inceleme yapıyor" dedi.Adalet Bakanı Şahin, "Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, çok sert tepki gösterdi. SHÇEK de konunun takipçisi olacağını söyledi. Adalet Bakanlığı olarak siz de bu konunun takipçisi olacak mısınız" sorusu üzerine, şunları söyledi:"Nimet Çubukçu hanım, bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması nedeniyle görülmekte olan davada verilen rapor ve bunun sonucu sanığın serbest bırakılması karşısında haklı bir tepki göstermiştir. Kendisini anlayışla karşılıyorum. Kaldı ki Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, görülmekte olan bu davada aynı zamanda müdahildir. Tabi ki haklarını kullanacaklardır.Bu bir yargı sürecidir. Tutuklayan yargıdır, tahliye eden yargıdır. Yargı organlarına ve yargıçlarımıza 'Neden tutukladın, niye serbest bıraktın' diye bir soru soramam Adalet Bakanı olarak. Çünkü yargı bağımsızdır. Yargıç güvencesi bilindiği gibi hukukumuzun temel ilkelerindendir. Eğer biz bir hukuka aykırılık görürsek, teftiş kurulu kanalıyla bunu inceletir veya soruştururuz. Ancak kamuoyunun gündeminde bu kadar yer almış olması ve kamuoyunun vicdanını rahatsız etmesini ben anlayışla karşılıyorum. Zannediyorum bir kız çocuğumuza cinsel istismarda bulunulması, bu nedenle görülen davanın kamuoyu vicdanında açtığı yaradan ziyade, sanık durumundaki kişinin ulu orta konuşarak mütedeyyin insanları rahatsız edici açıklamaları. O nedenle televizyonlarınızın bu kişiyi programlara çıkarmak gibi bir zorunluluğu var mı? Müslümanlık adına muazzez dinimizi ve buna inananları rencide eden, bu cümleleri sarf eden bu kişiyi kamuoyu önüne çıkartmakta isabet görmüyorum.""Ergenekon soruşturmasını yürütün savcı Zekeriya Öz ile ilgili Adalet Bakanlığının soruşturma izni vermemesine ilişkin işleminin iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde açılan bir davaya Adalet Bakanlığının gönderdiği savunmanın" sorulması üzerine Şahin, "Zannediyorum idare mahkemesinde Adalet Bakanlığının bir tasarrufunun iptali için bir dava açılmış olmalı ki bizden dosya istemişlerdir. Biz de yargının bu talebine olumlu cevap vermişizdir. O nedenle gitmiştir. Bu rutin bir iştir" diye konuştu.