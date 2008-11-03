Üzmez raporu için Meclis devreye girdi

Meclis İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde, aile ve çocuklarla ilgili sorunları incelemek üzere kurulan alt komisyon başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Halide İncekara, cinsel taciz mağduru 14 yaşındaki B.Ç. gibi binlerce çocuk ve kadının, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun verdiği raporlara benzer raporlarla mağdur olduğunu savunarak ilginç değerlendirmelerde bulundu.Hüseyin Üzmez olayında Tabipler Odası, baro ve basını suçlayan İncekara şunları söyledi:"Bence Tabipler Odası büyük yük altında. Sadece bu çocuk değil, binlerce çocuk ve kadın bu tür raporlar yüzünden mağdur oldu. Tabipler Odası meslektaşlarını korumak adına parmağını oynatmadı. Yanında bir avukat, biri (Hüseyin Üzmez) çıkıyor, televizyon televizyon dolaşıyor. Baro nerede? Mesele üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek oldu. Çocuğun mağduriyeti, ruh hali kimsenin umurunda değil. Yarın hayatına bu manşetler ne getirecek? Hüseyin Üzmez bir tacizci, basın başka bir tacizci. Olayı sokaklarda kanıksanır hale getirmeye kimsenin hakkı yok. Tacizle mi, adamla mı uğraşıyoruz?"Komisyonun kişi ya da olayla değil, kurumlarla ilgilendiğini ve denetleme görevi yaptığını vurgulayan İncekara, "Çocuk milletin maskarası mı onu görmeye gidelim? Yargının sorumluluğunu, kurumların sorumluluğunu takip ediyoruz. Üzüm yiyelim. Bu çocuğumuzun üzerinden bu tür sahte raporlarla mağdur bırakılan insanları düşünelim. Yargıyı, Tabipler Odasını adam gibi davranmaya davet edelim" dedi.TBMM İnsan Hakları Komisyonu 6 Kasım Perşembe günkü toplantısını çocuk istismarına ayırdı. Komisyon başta Hüseyin Üzmez davası olmak üzere Türkiye’deki çocuk istismarı, B.Ç.’yi koruma altında tutan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) Üzmez davasındaki tavrı gibi konularda aydınlanmak için SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış’ı dinleyecek.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürü İsmail Barış, Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’in cinsel istismarına uğradığı belirtilen B.Ç. (14) için, “Maalesef travma geçirmiş bir çocuğumuz. Bize geldiği andan itibaren onu psikolog gözetimi altında bulunduruyoruz. Kurum olarak Uludağ Üniversitesi’nin kanaatine katılıyoruz” dedi.SHÇEK olarak, B.Ç’nin güvenliği açısından kendisini nerede barındırdıkları bilgisini veremeyeceklerini söyleyen Barış, düzenli hayata uyum sağlaması için gerekli olanakların yaratıldığını ve artık meslek lisesi birinci sınıf öğrencisi olarak okuluna gidip gelebildiğini söyledi.Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun talimatı doğrultusunda, B.Ç. ile ilgili yargı sürecini SHÇEK olarak takip edeceklerini vurgulayan Barış, “Bize geldiği andan itibaren psiko-sosyal gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada SHÇEK olarak yargıya güveniyoruz. Bağımsız yargı çocuğumuz B.Ç.’nin yaşadıklarıyla ilgili en doğru kararı verecektir” diye konuştu.Milliyet’in edindiği bilgilere göre, SHÇEK tarafından rehabilitasyon amacıyla özel psikiyatr gözetimi altında tutulan B.Ç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatr Bölümü’nde iki kez, uzun süreli mülakata alındı.SHÇEK’in izni ve bilgisi dahilinde B.Ç. ile görüşen Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri, 14 yaşındaki Ç.’de “patolojik düzeyde anksiyete ve depresyon” tespit etti. Cinsel istismar uygulandığı yönünde rapor hazırlayan Uludağ Üniversitesi ekibi, SHÇEK psikoloğundan da detaylı bilgi aldı. Uludağ Üniversitesi ekibi Ç.’nin SHÇEK’te hangi koşullarda bakım altında tutulduğunu, hangi muameleye maruz kaldığını ve eğitim sürecine nasıl devam ettiği gibi konuları da detaylı olarak sorguladı. Öğretim üyeleri Ç.’yi iki kez uzun süreli mülakatta dinledikten sonra, Üzmez aleyhine hazırladıkları raporu SHÇEK kanalıyla mahkemeye sundu.Üzmez’in tahliye edilmesinde etkili olan rapora imza atan Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’nun ise, B.Ç.’yi bir kez muayene etmekle yetindiği belirtildi. Başka bir yerleşim yerindeki SHÇEK kuruluşunda barındırılan B.Ç., İstanbul’a günübirlik davet edildi. B.Ç.’yi birkaç saatlik görüşmede sadece bir kez dinleyen kurul, ardından “mağdurenin fiziki ve ruhi zarar görmediği” yönündeki raporunu yazdı. Kurulun, SHÇEK kanalıyla kendilerine sunulan Uludağ Üniversitesi raporunu dikkate almadığı, kurumun psikoloğunu da dinleme gereği duymadığı öne sürüldü.