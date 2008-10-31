Üzmez, Müjde Ar’ı sinirlendirdi

NTV'deki 'Haydi Gel Bizimle Ol' programında son dönemin çok konuşulan iki olayı gündeme getirildi.14 yaşındaki bir kıza 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanan ve tahliye edilen yazar Hüseyin Üzmez'e tepki gösteren Müjde Ar, program sırasında kendisini tutamadı.İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, 14 yaşındaki kız çocuğu için “beden ve ruh sağlığının bozulmadığı” yönünde verdiği rapora da tepki gösteren Müjde Ar, "O adamın suratından belli, o Hüseyin Üzmez'in" diye konuştu.Ar, Üzmez'in pedofili hastası olmadığı sözleri üzerine "Ne değil yahu?! Bayağı pedofili hastası. Raporu niye kızcağıza almışlar da buna almamışlar. Ne olduğunu öğrenseydik. Adli Tıp Kurumu'na hiç bir güvenim kalmadı. İnanılmaz bir kepazelik. 14 yaşında ergenleşmemiş bir insan, hemen 'Gel çocuğum gel' diyorlar. Kaşına gözüne bakıyorlar. 'Bunda hiç bir travma yok, hadi güle güle', ver raporu! Yahu o travma ömür boyu çıkacak o çocuktan. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Bu raporu veren doktorun hiç mi evladı yok, hiç mi vicdanı yok? Ne acayip şey bu yahu?" dedi.Ar, tahliye olduktan sonra Üzmez'in eşiyle birlikte kameralara yansıyan görüntüleri için de "Adam çıktı hapisten, yanında karısı. Sanki karpuz almaya gitmişler gibi duruyorlar! Ne pişkinlik kardeşim! Sen ne biçim kadınsın, ne acayip şeysin!" diye eleştiride bulundu.Müjde Ar, konuşmasını şu şekilde noktaladı: "Bunu yatırmayacakları belli oldu işte. Adam ya deli, ya pedofili hastası, bir şey yani. Delilikten de yırtmasın da. İnanılır gibi değil!"