Üzmez mağduru B.Ç'nin annesi cezaevinde öldü

Hüseyin Üzmez'in yargılandığı davada, hapis cezasına çarptırılan mağdur B.Ç'nin annesi Livaze Ç, cezaevinde öldü.

Livaze Ç, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Livaze Ç'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, kalp krizinden öldüğü bildirilen Livaze Ç'nin, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağı belirtildi.

Yargıtay tarafından hapis cezasının onanmasının ardından Üzmez, kaldığı bakımevinden alınarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti. Mağdur B.Ç'nin annesi sanık Livaze Ç. hakkında daha önce verilen beraat kararları da Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bu kararın ardından Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise Hüseyin Üzmez'e ''hürriyeti tahdit'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Livaze Ç'ye ise 16 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vermişti. Livaze Ç, bu kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.