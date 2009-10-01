Üzmez, kendini üzen kadınlardan şikâyetçi değil

14 yaşındaki B.Ç'ye cinsel istismarda bulunmak suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Üzmez bu kez şikayetçi olarak hakim karşısına çıktı. Hüseyin Üzmez, bir duruşma girişinde kendisine şemsiye ile vuran iki kadından şikayetçi olmadığını söyledi, dava düştü.

10 Şubat'ta görülen duruşma çıkışında Bursa Kadın Platformu üyeleri Pınar Koyuncular ile Nergiz Şişek, Hüseyin Üzmez'e yumurta ve şemsiye ile saldırmıştı.

Üzmez'in şikayette bulunduğu iki kadının "basit yaralama ve hakaret" suçundan yargılanmasına Bursa'da başlandı.

Duruşmaya, haklarında 7,5 yıl hapis cezası istenen iki sanık ile Hüseyin Üzmez katıldı. Sanıkları savunan 20'ye yakın kadın avukat da duruşmayı izledi. 1 saat süren duruşmada Hüseyin Üzmez şikayetini geri çekti ve duruşma düştü.

Adliye önünde toplanan yaklaşık 150 kadın, Koyuncular ile Şişek'e destek için eylem yaptı.