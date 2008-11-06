T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üzmez için karar günü!

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Vakit gazetesi yazarı Üzmez’in tahliyesiyle ilgili itirazı bugün değerlendirerek kararını verecek.

06 Kasım 2008 02:00

Bursa Barosu Başkanı Zeki Kahraman, Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’in tahliyesiyle ilgili itirazın bugün değerlendirileceğini belirtti.

Kahraman, “Tahliye, tutuklama gibi itirazlar usul gereği bir üst mahkemeye yapılıyor. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile görevlendirdiğimiz müdafinin itirazları var.

İtirazlar, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirilecek. Mahkeme, ‘Bu durumda tahliyesi uygun değildir’ de diyebilir, kararı mahkemenin kendisine de bırakabilir” dedi.

Sanki 'Cinsel Tacize Onay Kurulu'  

Mizah dergilerine kapak oldu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24