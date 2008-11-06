Üzmez için karar günü!

Kahraman, “Tahliye, tutuklama gibi itirazlar usul gereği bir üst mahkemeye yapılıyor. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile görevlendirdiğimiz müdafinin itirazları var.İtirazlar, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirilecek. Mahkeme, ‘Bu durumda tahliyesi uygun değildir’ de diyebilir, kararı mahkemenin kendisine de bırakabilir” dedi.