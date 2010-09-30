Üzmez: Doktorlar 'Bu şartlar altında yaşayamazsın' diyorlar'

T24

Tahliye talep etti

'Benim derdim Malatya'ya gitmek'

Davanın seyri

Bursa'daki yerel mahkemenin, ''Cinsel istismar ve küçük yaştaki çocuğun ruh sağlığını bozma'' ve ''hürriyeti tahdit'' suçlarından hakkında verdiği kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesince usulden bozulmasının ardından yazar Hüseyin Üzmez'in yeniden yargılanmasına başlandı.Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının okunmasıyla başlayan duruşmada, müdahil ve sanık vekillerine ilam hakkındaki görüşlerini soruldu.Müdahil vekilleri bozma ilamına uyulmasını isterken, sanık Hüseyin Üzmez'in avukatı Emir Ali Kav, kararı mahkemenin takdirine bıraktı.Duruşmada olması gerektiği yönünde tebligat yapılmayan tutuksuz sanık Livaze Ç'nin çağrılması ve mahkemeye gelmesi için duruşmaya yaklaşık yarım saat ara verildi.Bu sırada, hakimin sesini duyamadığı için sanık bölümünden alınarak kürsü yakınına konulan sandalyeye oturtulan Hüseyin Üzmez, kendisine söz verilmemesine rağmen mağdure B.Ç'nin, polise verdiği ifadede ''Hüseyin Bey benim dedem'' dediğini dile getirerek, şöyle devam etti:''(Ancak polisler beni dövünce, ben de böyle konuşmak zorunda kaldım) demiş. Ben, mahkeme heyetine teşekkür borçluyum. Çok güzel bir beraat kararı verdiniz. Bu karar, tarihe not olarak düşecek. Ben sıradan biri değilim Allah'a şükür.''Livaze Ç'nin gelmesinin ardından devam eden duruşmada, Üzmez'in avukatı Emir Ali Kav, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.Hukuka uygun olmayan delillerle birlikte yasama ve yürütme organları ile medyanın etkisiyle Adli Tıp Genel Kuruludan Üzmez'in mahkumiyetine yol açan raporun çıktığını iddia eden Kav, şöyle dedi:''Müvekkilim, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ruhsal ve psikolojik tedavi görüyor. Bu durumda müvekkilimin cezai ehliyeti, suç tarihinde de tartışma konusudur. Müvekkilimin, suç tarihinde ve şimdi cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesini talep ediyorum.''Mahkeme heyeti, avukat Kav'ın talebi üzerine, ''Hüseyin Üzmez'in suç tarihinde ve hala akıl hastası veya akıl zayıflığı olup olmadığına ilişkin CMK 74. madde gereği gözlem altına alınarak, TCK 32/1 ve 32/2'inci maddelerine uygun bir rahatsızlığının olup olmadığının belirlenmesi''ne karar verdi.İstanbul Metris R Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Üzmez'in tutukluluk durumunun devamını da karara bağlayan heyet, duruşmayı erteledi.Bu arada, hakim ile avukatının konuşmaları sırasında, ''Ben sizi seviyorum. Benim derdim Malatya'ya gitmek. Takdir Allah'ın, karar sizin'' diyerek söz almaya çalışan Üzmez, kararın açıklanmasının ardından, ''Tahliye olmadım mı? Doktorlar 'Bu şartlar altında yaşayamazsın' diyorlar'' diye konuştu.Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Üzmez'i ''cinsel istismar ve küçük yaştaki çocuğun ruh sağlığını bozma'' suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, ''hürriyeti tahdit'' suçundan ise beraatine karar vermişti.Mahkeme, diğer sanık mağdur B.Ç'nin annesi Livaze Ç'nin ise ''hürriyeti tahdit'' ve ''çocuğun cinsel istismarına yardımcı olma'' suçlarından beraatini kararlaştırmıştı.Üzmez hakkındaki kararın temyiz istemini görüşen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Üzmez hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararını usulden bozmuştu.