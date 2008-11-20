Üzmez davasında avukat sahte çıktı

Yargıdan Üzmez’i üzecek karar

Çocuğa cinsel istismarda rakam korkunç!

Vakit gazetesi Yazarı Hüseyin Üzmiz'in, Bursa'da 14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davaya müdahil olacağını söyleyerek ilk duruşmaya giren, ancak sanık ve mağdurlardan vekaletname ibraz etmeyen Alperen Akdemir hakkında, haziranda barodan kaydının silindiği için avukatlık yapamayacağı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Alperen Akdemir'in duruşmayı yönlendirmek için bu girişimde bulunduğu iddiası ortaya atıldı.Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hüseyin Üzmez'in hakim önüne çıktığı 17 Eylül'deki ilk duruşmaya gelen Alperen Akdemir, İstanbul Barosu avukatlarından olduğunu ve mağdur B.Ç.'nin avukatı olduğunu söyledi. Akdemir, vekaletnameyi bir sonraki duruşmada getireceğini bildirdi. Duruşma sonrası günlerde tutuklu Hüseyin Üzmez, küçük kızın annesi Livaze Ç. ile cezaevinde görüştüğü belirtilen Alperen Akdemir, devlet koruması altında bulunan B.Ç. ile temas kurdu.Bursa Barosu'nun, CMK gereği B.Ç.’nin avukatı olarak görevlendirdiği Rezzan Alyanak Reisli, küçük kızın avukatı olduğunu söyleyen meslektaşının, dosyaya vekaletname koymasını bekledi. Böyle bir vekaletnamenin konulması halinde vekaleti düşmesi gereken Rezzan Alyanak Reisli, bu işlem yapılmayınca ve Alperen Akdemir ikinci duruşmaya gelmeyince durumdan şüphelendi.Bursa Barosu yaptığı araştırmada, Alperen Akdemir’in kaydının İstanbul Barosu’ndan ‘tebligat adresi göstermediği’ gerekçesiyle geçen haziran ayında silindiğini ortaya çıkardı. İstanbul Barosu'ndan kaydı silinen Alperen Akdemir’in başka bir baroya kayıtlı olup olmadığının öğrenilmesi için Barolar Birliği’nden bilgi istendi.Bursa Barosu Başkanı Zeki Kahraman, “Avukatın duruşmalara müdahil olarak katılması için bir baroya kayıtlı olması şart. Baroya kayıtlı olmadan duruşmalara katılmak suç. Disiplin suçu işleyen bu avukatlar hakkında ağır ceza mahkemesince ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan dava açılır. Araştırmamız sonunda herhangi bir ilde baroya kaydı çıkmazsa Alperen Akdemir hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.Kahraman, her avukatın davaya müdahil olarak katılabileceğini, istenilen vekalet ve diğer belgeleri, celse arasında mahkemeye sunabileceğini sözlerine ekledi.Bu arada B.Ç.’nin ilk duruşmasına katıldıktan sonra ortadan kaybolan Alperen Akdemir’in, ilk yargılamada savunma yapmayarak, mahkeme heyetine, vekaletini sonraki duruşmada ibraz edeceğini söylediği belirtildi.B.Ç.’nin koruma altına alındığı Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ilk duruşmaya katılan Alperen Akdemir’in, yargılamadan önce veya sonra B.Ç. ile hiç bir görüşme yapmadığını öne sürdü. Yetkililer, B.Ç. ile sanık avukatı Bayram Sabah’ın görüşme yaptığını söyledi.Bursa Barosu tarafından B.Ç.’yi savunması için görevlendirilen Rezzan Alyanak Reisli de “İsminin daha sonra Alperen Akdemir olduğunu öğrendiğim kişi ilk duruşmaya geldi. Akdemir’in duruşmaya gelmesiyle CMK gereğince görevimin sona ermesi gerekiyor. Çünkü taraf avukat tutmuştu. Mahkemede başkana, vekaletini sonraki duruşmada sunacağını söyleyip vermeyince benim görevim devam etmiş oldu. Mahkeme öncesinde, sonrasında kendisiyle konuşmadım” dedi.Barodan kaydı silindiği için avukatlık yapamayacağı belirtilen Aleren Akdemir'in, cezaevinde Hüseyin Üzmez ve küçük kızın annesi Livaze Ç. ile nasıl görüştürüldüğü araştırılıyor.İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın da, Akdemir'in daha önce baroya kayıtlı olduğunu, ancak konut ve büro adresini değiştirdiği için kendisine tebligat yapılamaması nedeniyle 26 Haziran 2008 tarihi itibarıyla kaydının silindiğini belirtti.Bu işlemin Avukatlık Yasası'nın 72/c maddesine göre yapıldığını, kararın baroda kayıtlı adreslerinde bulunamayan Akdemir'e 14 Temmuz 2008 tarihinde “İlanen” tebliğ edildiğini dile getiren Aydın, barodaki adreslerinden 5-6 yıl önce ayrıldığı belirlenen Akdemir hakkında geçen yıl da aynı nedenle yasal işlem yapıldığını vurguladı. Aydın, şöyle konuştu:“Bu kişi avukat, ama adresleri konusunda sorun var. Bu yüzden barodan kaydı silindi. Uzun süredir bu kişinin adreslerine ulaşılamamış, verdiği telefonlar başkalarına ait çıkmış. Bu nedenle baromuzca alınan karar resen işleme alınmış ve Tebliğ Kanunu'na göre de bilinen adreslerin kapılarına ilanen asılmış. Yani bu kişi hakkında kesinleşmiş bir silme kararı var. Biz de bunu Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğine bildirdik.”Aydın, Akdemir'in baronun kendisiyle ilgili işleminden habersiz olması halinde avukatlık yapıp yapamayacağının sorulması üzerine, ilanen tebliğin bu amaçla yapıldığını belirtti.Akdemir'in başka bir baroya kayıt yaptırıp yaptıramayacağına ilişkin soruya, “Bir nakil söz konusu olsaydı bizden sicil dosyasının istenmesi gerekirdi. Böyle bir şey söz konusu değil” yanıtını veren Aydın, Akdemir'in Üzmez'in yargılandığı davanın ilk duruşmasında B.Ç'yi temsil ettiğini öğrenince bir çalışma başlattıklarını ifade etti. Aydın, şunları söyledi:“Bu kişinin avukatlık yapamaması gerekir. Vekalet alarak davaya katılmış olabilir, ama o dönemde baro kaydı olmadığı için yaptığı şey yasal değildir. Bu nedenle dosyasını işleme aldık, birtakım araştırmalar yapıyoruz. İlgili mahkemeden de bilgi isteyeceğiz. Bilgilerin bize ulaşmasından sonra gerekli suç duyurusunda bulunacağız.”