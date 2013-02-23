Üzmez, Bakırköy Ruh ve Sinir'deki tedavisi için Metris'e sevk edildi

14 yaşında bir çocuğu taciz etmekten hükümlü eski Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez, İstanbul'da tedavi görebilmesi için Metris Cezaevi'ne nakledildi.

Bursa'da 2008 yılı Nisan ayında 14 yaşında olan B.Ç. isimli kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çarptırıldığı 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve alıkoymak suçundan kendisine verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezayla ilgili dosya Yargıtay'a gönderilen 82 yaşındaki Hüseyin Üzmez, Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, psikolojik sorunları nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi edilmek üzere İstanbul'da Metris Cezaevi'ne nakledildi.

Üzmez, daha öncede aynı sorunlar nedeniyle Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde, 2008 yılının Nisan ayında, B.Ç. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Hüseyin Üzmez yargılandığı Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, "hürriyeti tahdit" suçundan beraat etti. Yargıtay, Üzmez'e "cinsel istismar" suçundan verilen cezayı onarken, beraat kararını bozdu. Bir kez daha hakim karşısına çıkan Üzmez, B.Ç.'yi alıkoymak suçundan bu kez 3 yıl 1ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklandıktan sonra cezasını çektiği Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde psikolojik sorunları ve kendi kendine konuşması nedeniyle 2011 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmek üzere İstanbul Metris Cezaevi'ne gönderilen Hüseyin Üzmez, daha sonra tekrar Bursa'ya getirildi.

Son dönemde devam eden rahatsızlığı nedeniyle Bursa Muradiye Devlet Hastanesi'nden veilen heyet raporu üzerine Hüseyin Üzmez, psikolojik sorunlarının devam etmesi nedeniyle yeniden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesi için Metris Cezaevi'ne nakledildi.

Metris Cezaevi'nde cezasını çeken Hüseyin Üzmez aynı zamanda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüyor.