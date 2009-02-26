Üzmez 15 yıl ceza alabilir

Eğer tacize uğradığı iddia edilen B.Ç. hakkında Adli Tıp'tan 'ruh sağlığı bozuldu' raporu verilirse Üzmez'e verilecek ceza 15 yıldan başlayacak.





Anayasa Mahkemesi, Vakit Gazetesi Yazarı Hüseyin Üzmez'in davasıyla Türkiye'nin gündemine oturan TCK'nın 103/6 fıkrasındaki, "Çocukların cinsel istismar sonucunda beden veya ruh sağlığının bozulması halinde verilecek cezanın 15 yıldan az olmaması" düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.



Eğer tacize uğradığı iddia edilen B.Ç. hakkında Adli Tıp'tan 'ruh sağlığı bozuldu' raporu verilirse Üzmez'e verilecek ceza 15 yıldan başlayacak.



Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 103. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “çocukların cinsel istismar sonucunda beden veya ruh sağlığının bozulması halinde on beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur” ifadesinin iptal istemini reddetti.



Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesinin (6) numaralı fıkrasında yer alan “çocuğun cinsel istismar sonucunda beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur” maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.



Yüksek Mahkeme, bugün başvuruyu esastan görüşerek iptal istemini reddetti.



Üzmez 103. maddeden yargılanıyor



Mudanya Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Üzmez’in Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Çocukların cinsel istismarı” suçunu içeren 103. maddeden yargılanmasını talep edildiği, mağdurenin yaşının küçük olması ve suçun sonucunda mağdurenin beden veya ruh sağlığının bozulması gibi “ceza artırıcı” fıkraların dikkate alınması istenmişti.



Bursa’nın Mudanya ilçesinde 26 Nisanda düzenlenen operasyonda, ilköğretim 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki B.Ç’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış Vakit Gazetesi Yazarı Hüseyin Üzmez, daha sonra tahliye edilmişti. Üzmez halen Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.



50 kişilik kurul karar verecek



2 hafta önce Bursa’daki 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan istenen mağdur B.Ç.’nin ruh ve beden sağlığının bozulup- bozulmadığına ilişkin raporun mahkemeye ulaşmadığı belirtilerek, duruşma ertelenmişti. B.Ç.’nin Mart’ın ilk haftasında toplanacak 50 kişilik kurulun karşısına çıkacağı belirtildi.



Kurulda, 2 ay önce 6’ncı İhtisas Kurulu Çocuk Psikiyatristi üyeliğine atanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalım öğretim üyesi Doç.Dr. Ayten Erdoğan da görev yapacak. B.Ç. ile bire bir görüşecek olan Erdoğan’ın görüşünün rapor için önemli olacağı kaydedildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki görevinin yanında, ZKÜ Tıp Fakültesi’nde de asistan ve öğrenci eğitimine yönelik faaliyetlerini, hem de çocuk vakalarına yönelik mesaisini sürdüren Erdoğan, cinsel istismara uğrayan çocukların yıllar boyu, hatta erişkin olduktan sonra da bu istismara ait çeşitli ruhsal patolojiler geliştirdiklerini söyledi.



Cinsel istismar olayında çocuğun yaşı, olayın nasıl olduğu, nitelikli olup olmadığının önemli olduğunu vurgulayan Doç.Dr. Erdoğan, şöyle dedi: “Cinsel istismara uğrayan çocuklar da en sık gözlediğimiz durum ‘travma sonrası stres bozukluğu’dediğimiz kalıcı ve çocukta önemli derecede problem yaratan bir durum. Bunlarda depresyon, uyum bozuklukları, cinsel davranışlarda sorunlara çok sık rastlıyoruz. Bu çocukların mutlaka çocuk psikiyatri kliniğinden destek alması gerekiyor.”

