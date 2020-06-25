Uzmanların uyarılarına rağmen dünyanın ilk 'sürü bağışıklığı müzik festivali' düzenleniyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olmayı sürdüren ABD'de müzik festivali organizatörleri, sağlık uzmanlarına meydan okumaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk "sürü bağışıklığı festivali" temmuz ayında düzenlenecek.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yapılacak festivalde Static-X, Nonpoint, Dope gibi rock müziği grupları sahne alacak. 16 Temmuz'da başlaması planlanan festival 3 gün sürecek.
Euronews'in haberine göre; etkinlik hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan organizatörler, "İnsanlar olarak başka insanlarla etkileşim kurmaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.
Sürü bağışıklığı stratejisi bir bölgede halkın büyük bir kısmının belli bir hastalığa yakalanarak, toplu olarak bağışıklık kazanması anlamına geliyor.