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Dünya

Uzmanların uyarılarına rağmen dünyanın ilk 'sürü bağışıklığı müzik festivali' düzenleniyor

25 Haziran 2020 00:24

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olmayı sürdüren ABD'de müzik festivali organizatörleri, sağlık uzmanlarına meydan okumaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk "sürü bağışıklığı festivali" temmuz ayında düzenlenecek.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yapılacak festivalde Static-X, Nonpoint, Dope gibi rock müziği grupları sahne alacak. 16 Temmuz'da başlaması planlanan festival 3 gün sürecek.

Euronews'in haberine göre; etkinlik hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan organizatörler, "İnsanlar olarak başka insanlarla etkileşim kurmaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

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