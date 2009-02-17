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Dünya

Uzmanları İsrail mi öldürdü?

İsrail gazetesi Haaretz, nükleer alanda uzman İranlı bilim adamlarının Mossad tarafından öldürdüğünü iddia etti.

17 Şubat 2009 02:00

İsrail'in, İran'ın nükleer silah programına karşı yürüttüğü gizli savaş çerçevesinde nükleer alanda uzman İranlı bilim adamlarını öldürdüğü iddia edildi.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin internet sitesindeki habere göre, İngiliz Daily Telegraph gazetesinin Batılı istihbarat uzmanlarına dayanarak verdiği haberde, İran'ın İsfahan'daki uranyum tesisinin önde gelen bilim adamlarından Ardeşir Hasanpur'un gizemli ölümünün arkasında İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın bulunduğu öne sürüldü.

Hasanpur'un 2007'de "gaz zehirlenmesinden" öldüğü bildirilmişti.

Uzmanlar, İran ve Avrupa'daki uranyum zenginleştirme ve nükleer malzeme tedarik etme sürecindeki önemli şahsiyetlerin ölümlerinden de, Tahran'ı teknik yeteneklerden yoksun bırakmak isteyen İsrail'in sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Telegraph, Amerikan istihbarat kaynaklarının da İsrail'in, Tahran'ın nükleer silah programını bozmak için doğrudan askeri müdahale yerine sabotaj, paravan şirketler ve çift taraflı ajanlar yöntemlerini kullandığını söylediğini yazdı.

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