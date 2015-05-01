Uzmanlardan uyarı: Borsalar çökecek!

Piyasaların yakından takip ettiği ve 'Doktor Kıyamet' diye bilinen yatırım danışmanı Marc Faber, borsaların er ya da geç sert bir şekilde düşeceğini belirtti. Yakından takip edilen bir diğer yatırımcı ise borsalarda yakın zamanda işlerin çirkinleşeceğini söyledi.

Uzmanlardan borsalar için kötü günlerin kapıda olduğu uyarısı geldi. CNBC kanalına konuşan Faber, başta ABD borsaları olmak üzere dünyanın birçok yerindeki borsalarda şu anda merkez bankaları kaynaklı bir balonun yaşandığını ifade etti. Faber, bu balon için net bir zaman veremediğini söylerken, er ya da geç patlayacağını ve bu patlamanın sonuçlarının korkutucu olacağını söyledi.



Hürriyet'te yayımlanan habere göre Faber, “Son iki yıldır, ABD borsaları başta olmak üzere küresel borsalarda bir düzeltmenin yaşanmasını bekliyorum. Her zaman dediğim gibi balon balondur ve eğer bir düzeltme yaşanmazsa, piyasa şişer ve bir gün gelir o balon patlar ve bu kez büyük patlar” dedi.



Doktor Kıyamet, “Şu anda borsalar böyle bir ortam yok. Biraz daha yükselebilir ama zamanı geldiğinde yüzde 30 ya da 40 kadar düşüş yaşanacak ve bu en az oran olacak” dedi.

'İşler çirkinleşecek'

Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer yatırımcı Dennis Gartman, borsalarda yakın zamanda kötü bir satış dalgasının gelebileceğini söyledi ve “İşler çirkinleşecek” diye konuştu.

Başta ABD borsaları olmak üzere küresel borsalar için yakın zamanda düşüş yaşanacağı uyarısı geldi.



Piyasaların yakından takip ettiği yatırımcı Dennis Gartman, yatırımcılara yakın gelecekte dikkatli olmaları gerektiği uyarısını yaptı.



CNBC kanalına konuşan Gartman, borsalar yüzde 5 ile 8 arasında bir düzeltmeye hazır olunması gerektiğini ifade etti.



Gartman, “İşler çirkin bir şekilde kötüleşecek. Ancak bu süreç çok uzun sürmeyecek. Bir süre hızlı bir çirkinleşme olacak ve bunun birçok kişinin sinirini bozacağını düşünüyorum” dedi.