Uzmanlardan ucuz petrol uyarısı



Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ham petrol fiyatının devamlı düşük kalmasının olumsuz sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Teşkilatın küresel enerji raporunda, petrol çıkarmak için gerekli yatırımların ertelenebileceği, dolayısıyla da kapasite yetersizliğinin ilerde petrol fiyatının aniden fırlamasına yol açabileceği belirtildi.

IEA uzmanları, günümüzde 45 dolar seviyesinde seyreden varil fiyatının 2020 yılına kadar yeniden 80 dolara çıkacağını tahmin ediyorlar. Ajansın raporunda düşük fiyatlar nedeniyle enerji talebinin artan bir şekilde petrolle karşılandığına, bunun da Ortadoğu petrolüne olan bağımlılığa arttırdığına da yer verildi.

"Zaman kaybedilmemeli"

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol zaman kaybedilmemesi gerektiğini ve ucuzluktan, enerji güvenliğini tehdit edebilecek gelişmeler karşısında önlem almada yararlanılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Birol ham petroldeki ucuzluk devam ettiği takdirde temiz ve yenilenebilir enerjilere geçişin gecikebileceğini ve devletin isabetli önlemlerle bu gelişmenin önünü alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Fatih Birol Paris'te yapılacak olan iklim zirvesiyle ilgili olarak devlet ve hükümet başkanlarının küresel enerji sektörü için kesin yön tayin edip transformasyonu hızlandırmaları gerektiğini vurguladı.

Enerji Ajansı'nın ekim ayı raporunda küresel ekonomik büyümenin düşük oranlarda kalması nedeniyle ham petrol bolluğunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceği dile getirilmişti. Raporda, 2016 yılında petrol talebindeki artış hızının düşmesinin beklendiği ve İran'ın petrol piyasasına dönmesi nedeniyle arzda değişiklik olmayacağı belirtilmekteydi.

Petrol 2050'ye kadar yeter

İngiliz hammadde tröstü BP ‘teknoloji raporu' adıyla yayınladığı analizde enerji sektörünü ve tüketiciyi rahatlatacak müjdeyi vererek petrol rezervlerinin yakında tükeneceğinden endişe duyulmasına mahal olmadığını belirtmişti. Raporda, ileri teknolojilerle kazanılacak yeni rezervler değerlendirildiği takdirde 2050 yılına kadar ihtiyaç duyulacak petrol miktarının iki katının çıkarılabileceği ifade edilmişti.

Petrol üretimine elverişli rezervin günümüzün teknolojisiyle işletilmesi halinde 2,9 milyardan 4,8 milyar varile çıkarılabileceği ve tahmini küresel petrol ihtiyacının 2050 yılına kadar 2,5 milyar varil olacağı belirtiliyor.