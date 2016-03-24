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Uzmanlardan terör saldırısından korunma tavsiyesi

Tavsiyeler; kaç, saklan, anlat başlıklarında toplanıyor

24 Mart 2016 22:53

Artan terör saldırıları tüm dünyayı tedirgin ederken, birçok kişi bir terör saldırısı anında nasıl hareket edeceğini tartışıyor. İngiltere hükümetinin yayınladığı önerilere göre, yaygın kanının aksine terör saldırısında hayatta kalmanın en iyi yolu ölü taklidi yapmak değil kaçmak ve saklanmak.

Sputnik’in haberine göre, İngiltere Ulusal Terörle Mücadele Terör Güvenliği Ofisi’nin kasım ayında yayınladığı öneriler, özellikle bir silahlı saldırı anında yapılabilecekler konusunda ipucu sunuyor.

Öneriler kısaca üç başlık altında toplanıyor.

İlk olarak ‘Kaç’ başlığı altında,  terör saldırısı sırasında güvenli bir yer tespit etmek, buraya güvenli bir şekilde ulaşmaya çalışmak, eğer güvenli bir yer yoksa saklanmak ve eşyalarını yanına almamak gibi öneriler yer alıyor.

İkinci başlık olan ‘Saklan’ başlığı altında ise, terör saldırısına maruz kalan kişilere kurşunlara hedef olmayacakları duvar ya da benzeri bir malzemenin arkasında görünmeyecek şekilde saklanmaları, sessiz olmaları ve telefonlarını sessize almaları, mümkünse giriş çıkışlara uzak bir yerde durmaları tavsiye ediliyor.

Son olarak da ‘Anlat’ başlığı altında polisi arayarak saldırganların ve kendilerinin yerini polise tarif etme önerisine yer veriliyor

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