Uzmanlardan 'İstanbul depremi' uyarısı: 3 ile 6 metrelik dalgalar sahilleri vuracak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan “Tsunami Oluşması Durumunda Olası Senaryolar” isimli çalışma çarpıcı veriler içeriyor. Buna göre olası bir depremde İstanbul kıyılarında oluşacak 3 ile 6 metrelik dalgalar yüz binlerce kişinin yaşadığı sahilleri vurabilir. Tsunami Dalgası kıyılara 8 dakikada erişebilir ve kıyılarda ilerleme mesafesi yaklaşık 50 metre olarak öngörülüyor. Bu bilgiler ışığında CHP’li Meclis üyeleri de Pendik’e yapılması planlanan 3 dolgu adanın riskini İBB’ye sordu. İBB’den gelen yanıtta Pendik’te ise 3 buçuk metre yüksekliğinde deprem dalgası bekleniyor. Uzmanlar bu konuda en tehlikeli yerlerin dolgu alanları olduğunu belirterek “Tusnami’ye de İstanbul hazır değil” diyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın "İstanbul afete hazır mı?" başlıklı dosya haberinin ilk bölümünün bir kısmı şöyle:

Gökova Körfezi’nde geçen temmuz ayında meydana gelen 6.3’lük depremin ardından Bodrum Gümbet sahilinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 60 araç sürüklenerek hasar gördü. Bunun üzerine İstanbul’da tsunami olma olasılığını araştırdık. 1509 yılında İstanbul’da yaşanan ve küçük kıyamet olarak adlandırılan büyük İstanbul depremi sonrası Marmara Denizi’nde meydana gelen tsunamiyle yüksekliği 6 metreye ulaşan dev dalgaların İstanbul ve Galata surlarını aşarak şehirde can kayıplarına yol açtığı belirtiliyor.

49 senaryo

Deprem sonrası İstanbul’da oluşabilecek tsunami tehlikesine ilişkin İBB’nin resmi sitesinde güncel araştırma olarak İBB ve ODTÜ işbirliğinde oluşturulan “Tsunami Oluşması Durumunda Olası Senaryolar” yer alıyor. Çalışma kapsamında Marmara Denizi’nde tsunami oluşmasına yol açabilecek 49 ayrı senaryo incelendi.

İBB’den tsunami itirafı

İBB CHP Meclis üyesi Tarık Balyalı, İsa Öztürk ve Ayla Tayaroğlu bu bilgiler ışığında İBB Başkanlığı’na Pendik sahiline yapılması planlanan 3 adanın deprem riskini sordu. Meclis üyelerine gelen yanıtta, bölge içindeki faylar dikkate alındığında deprem dalgası yüksekliğinin 3 buçuk metre olacağı belirtildi.

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