Uzmanlardan Bodrum için rahatlatan açıklama: Şiddetli deprem beklenmiyor

Depremlerin yoğun yaşandığı Bodrum'da denizden ve karadan üç gündür araştırma yapan deprem uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Bodrum'da şiddetli deprem beklenmiyor, iki ay daha artçı depremler var" dedi.

Bodrum'da yoğun olarak depremlerin meydana geldiği Karaada açıklarında denizden ve Pınarlıbelen, Yalıçiftlik ve Kızılağaç mahallellerinde karadan üç gündür araştırma ve inceleme yapan deprem bilimadamları Prof. Dr. Ahmet Ercan, Dr. Berkant Ecevitoğlu ve Yrd. Doç Dr. Emrah Pekkan bugün çalışmalarını tamamladı. Sami Bey teknesi ile denize açılarak Karaada ile İstanköy adası arasındaki bölgede denizden inceleme yapan bilimadamları bugün İstanbul'a dönerken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Dr. Berkant Ecevitoğlu, Bodrum'daki depremleri 2013 yılının aralık ayından beri izlediklerini belirtererk, teoriyi bilseler de araziye veya denize çıkıp görmeyi tercih ettiklerini vurguladı.

"Yeni kırıklar var"

Bodrum'da şiddetli bir deprem beklemediklerinin altını çizen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise, artçı depremlerin 2 ay daha devam edeceğini açıkladı. Yeni fay kırıkları tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Ercan şöyle dedi:



"Bodrum'da büyüklüğü 5 civarında deprem olabilir ama korkulacak bir durum yok. 6.7'den daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Kimse masa başında oturarak ahkam kesmesin. Gelsin bölgede inceleme yapsın, öyle konuşsun. Ben de Bodrum depremlerini 2007 yılından bu yana izliyorum. Sonuçta Bodrum depremi beklenen bir depremdi. Bilinen fay hattı beklenen en büyük depremini yarattı."



Çalışmalarla ilgili yerel yönetimlerden hiçbir destek alamadıklarını ifade eden Ercan, kendi imkanlarıyla bölgeye gelerek incelemeleri sürdürdüklerini açıkladı. Denizde yürüttükleri çalışmalarda yeni kırıklar tespit ettiklerini anlatan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bodrum'da 60'dan fazla binada yıkım vardı. Özellikle Yalıçiftlik'te göçen evler, camiler ve sarnıçları fotoğrafladık. Yeni gördüğümüz kırığı Orak Adası yanında olduğu için 'Oraklar kırığı' diye adlandırdık. Orak Adası'ndan geçen bu kırık Karaada'nın arkasına kadar geliyor. Oradaki kırıkların hepsi hareketliydi. Bu devinen kırıklar doğrultusunda olan evler de yıkıldı. Bodrum'da biz sadece İstanköy'de hasar var diye biliyorduk. Oysa Bodrum'da da hasarın olduğunu yerinde gördük. Ama bundan sonra büyük bir deprem beklemiyorum, 5.5'a varan artçı depremler olacaktır."

"Kimse tatilini bırakıp gitmesin"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem nedeniyle turizmin büyük darbe yediğini kaydederek, "Herkes ağzından çıkan lafa dikkat etsin, özellikle depremciler için söylüyorum. Bundan sonra yaşanacak depremlerin hiçbiri yıkıcı olmayacaktır. Bölge halkı rahat olsun, en fazla iki ay daha artçılar olur. Yani kimsenin tatilini bırakıp gitmesine gerek yok" diye konuştu. (DHA)