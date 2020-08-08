Uzmanlardan altın ve döviz uyarısı: Bir anda elinizdeki varlıklardan olabilirsiniz

Son dönemlerde altın fiyatlarından ciddi yükselişler yaşanıyor. Altının ons fiyatı 2.000 dolar seviyesini aşarak rekor kırarken, gram altın fiyatları da rekor tazeleyerek 480 TL seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar da yaşanan bu yükselişin ardından altın konusunda vatandaşları uyarıyor.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil imzalı habere göre, “İbre tersine döndüğünde yatırımcılar zarar etme ihtimallerini de göz önüne almalı" diyen uzmanlar, Türkiye’de tasarruflarını yatıran ve hatta duyumlar üzerine kredi çekerek altına yatırım yapanların dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlar, “Çünkü bir anda ellerindeki varlıklardan olma ihtimalleri var. Güvenli liman algısı olan altının bir yatırım aracı olarak spekülasyona açık olduğunu tarihine bakınca da görmek mümkün" diye uyarıyor.

Diğer yatırım araçlardan farklı olarak, altının değeri ülke ekonomilerine katkısına bağlı olmadığını ifade eden uzmanlar, "İnsanların yaşamak için konuta, arabalarını sürmek için benzine yani petrole ihtiyacı var ve hisse senetlerinin değeri temsil edilen şirketlerin katkılarına dayanıyor” diyor.

Diğer herhangi bir metadan daha çok, altının fiyatının esas olarak herkesin yükseleceğini düşündüğü için yükseldiğini belirten uzmanlar, “Altının daha önce 2011 ve 2015’teki en yüksek seviyelerindeki sert düşüşler de bunun kanıtı. Zirveye ulaşmasından üç yıl sonra, onsu 800 dolardan fazla düşmüş ve Aralık 2015’te ons başına 1.050 dolara kadar gerilemişti. 2017 sonunda ons başına 1.300 dolara çıktı” ifadelerini kullanıyor.