Uzmanlara göre gelişen piyasalar için görünüm “kırılgan”

Gelişen piyasalar bu yılki piyasa volatilitesini şimdiye kadar iyi idare etti. Ticaret gerginliğinden merekz bankalarının teşviklerini geri almalarına kadar birçok zorluğun belirmesiyle, bazı yatırımcılar bu durumu daha seçici olmak için bir fırsat olarak kullanıyorlar.

Bloomgberght'de yer alan habere göre, Seoul'da Mirae Asset Global Investments Co. küresel tahvil birimi yöneticisi Jinha Kim, “Artık bu yılın başında güçlü yeri olan küresel senkronize büyüme hikayesini geride bırakabiliriz.” dedi. Şirket gelişen piyasa para ve tavillerinde pozsiyonunu azalttı ve Türkiye ile Meksika'da görünümünü “ağırlığı azalt”a indirdi.

Kim, ABD Başkanı Donalf Trump'ın korumacı adımlarının ardıdnan büyüyen ticaret gerginliğine değinerek gelişen piyasa büyüme beklentileri için bir endişe kaynağı olduğunun altını çizdi.

Singapur'da Nomura Holdings Inc.'in Rob Subbaraman öncülüğündeki analistleri, son araştırma notunda ticaret gerginliğini gelişen piyasalarda risk priminin yeniden fiyatlanmasına neden olabilecek dört unsurdan biri olarak saydı.

Diğerleri ise ABD tahvil piyasasında satış dalgasının faiz primi için başka paralara yönelme isteğini azaltabilecek olması, gelişmiş piyasa MB'lerinin parasal genişlemeden çıkması (Portföy hareketini daha az riskli varlıklara doğru kaydırabilir.). Çin büyümesinin yavaşlaması. Böyle bir durum ticaret ve emtia bağlantılı fiyatlar nedeniyle gelişen piyasaları sert etkileyebilir.

Bununla birlikte gelişen piyasalara yönelik tüm uzman görüşleri de kırılgan olduğu yönünde değil. Tokyo'da Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management baş fon yöneticisi Hideo Shimomura, gelişmiş ve gelişen piyasalar arasındaki kredi döngüsü ayrışmasının yardımcı olabileceğini düşünüyor. Shimomura'ya göre yatırımcılar güçlü Güneydoğu Asya ve Doğu Avrupa piyasaları yerine gelişmiş tahvil piyasalarından çıkmayı da tercih edebilir.