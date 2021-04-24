Uzmanlar ve siyasiler MB Başkanı'nın sözlerini yorumladı: "Şeffaflığı açıkça uygulamayacağını beyan ediyor"

Uzmanlar ve politikacılar, üç televizyonun ortak yayına çıkan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 128 milyar dolar tartışmalarına yönelik açıklamalarını inandırıcı bulmadı. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, bir Merkez Bankası Başkanı'nın, tarihte ilk kez, yapılan rezerv satışlarının dayandığı protokolün içeriğinin açıklanamayacağını iddia ettiğini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tartışmalarına ilişkin, "Bankaların, piyasaların ihtiyacı olan TL'yi MB karşıladı. 'MB'nın kaybolan rezervleri' diyorsunuz ya, o rezervler sadece yer değiştirdi.

Benim rezervlerimden çıkıp banka hesaplarına döviz olarak giden parayı ben o parayı tekrar alıyorum döviz olarak, piyasaya TL veriyorum. Bir rezerv kaybı, para kaybı, birilerine para verilmesi söz konusu değil. Giden paranın gittiği yer bankadaki döviz hesapları" açıklamasında bulundu.

Bankanın bireylere döviz satmadığını belirten Kavcıoğlu, iddiaları, "İnsanların kafasını karıştırmak için belirli rakamlarla insanları bir yere götürmek için algı operasyonu yapılıyor. Böyle bir şey yoktur" ifadeleriyle yalanladı.

TIKLAYIN | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan '128 milyar dolar' açıklaması: Kafa karıştırmak için algı operasyonu yapıyorlar

Uzmanlar ve siyasiler ne dedi?

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan: Merkez Bankası Başkanı, 2019-2020 yılına ilişkin sorulara cevap vermek yerine neden 2017-2018 yıllarını sormuyorsunuz diyor. Peki tamam onu da soruyoruz. Hadi hepsini açıklayın.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota: Şaka bir yana, TCMB'ye yıllarını vermiş faal ve emekli gerçek Merkez Bankacı dostlarımızın bu akşam ne hissettiklerini tahmin edebiliyorum.

Bir Merkez Bankası Başkanı, tarihte ilk kez, yapılan rezerv satışlarının dayandığı protokolün içeriğinin açıklanamayacağını iddia ediyor. Enflasyon hedeflemesinin ana koşulu olan “şeffaflığı” açıkça uygulamayacağını beyan ediyor.

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Rezervi, yarın bir gün çıkış olduğunda döviz talebini karşılamak için biriktiriyoruz... Açıklama bu...

Ekonomist Yalçın Karatepe: Başkana göre, Merkez Bankacılığı değil, bildiğin ticari bankacılık yapıyorlarmış meğer.

T24 yazarı Barış Soydan: Merkez Bankası Başkanı, Kerim Rota'nın Con Ahmet'in Devri Daim Makinesi'ni en yetkili ağızdan doğruladı: "Bankalar piyasaya verdiğim dövizi Swap’la yine bana veriyor, ben onları TL ile fonluyorum. Aradaki tek fark, ben para kazanıyorum."