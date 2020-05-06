Uzmanlar uyarıyor: AVM’ler için erken, en son açılmalıydı; bulaşma tehlikesi fazla

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı normelleşme sürecine ilişkin kararları değerlendiren uzmanlar, “Bu açılımları ortaya koyarken bir yandan da yeni vaka ortaya çıkışını çok dikkatli bir şekilde izlemek gerekir. Özellikle AVM’lerin açılması yüksek riskli bir durum, onun çok sıkı takip edilmesi lazım. Sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi önlemler bir süre daha devam etmeli” görüşünü dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'ye konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler, "AVM’lerin açılmasının erken olduğunu düşünüyorum, belki de en son açılması gereken yerler. AVM’ler hem kalabalık, hem kapalı, hem de temas ile bulaşmaya uygun alanlar. Bir şekilde sosyal hayat başlayacak ama hiçbir zaman eskisi gibi olmamalıyız. Maske takılması bir yıl olmasa bile 3-4 ay sürebilir ama bu arkadan gelecek olan dalgalarla da alakalı. Tekrardan yükselişe geçerse o zaman tekrar önlemleri artırırız. Bundan sonra her zaman için 'eskisi gibi olmayacağız' yeni bir normalimiz olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"Daha zor bir döneme giriyoruz"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da, "Bir yerde tabii ki önlemleri gevşetmek gerekecek. En az riskli olanlar için öncelikli yapılabilir diyorduk. Ama en riskli yerler olarak da AVM’lerin ve okulların açılması diyordum. AVM’lerin açılması gerçekten riski yüksek bir durum, onun çok sıkı takip edilmesi lazım. Çünkü kapalı yerlerin AVM’lerin şöyle bir riski var, klima ile havalandırılan yerler. Normalde sosyal mesafeyi 1.5 metre diyoruz, ama bu klimalar hava üflediği için ya da içerideki havayı sirküle ettiği için bunlar damlacıkları daha uzak mesafeye götürüyorlar. Onun için yakından izlenmeli" ifadelerini kullandı.

Önlemler 1 yıl sürebilir

Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Murat Akova da, "Önlemler en az bir yıl daha devam etmeli" görüşünü savundu.

Tez-Koop-İş Sendikası'ndan da tepki geldi

Tez-Koop-İş Sendikası da AVM'lerin açılacak olmasıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, AVM’lerde örgütlü bulunan Tez-Koop-İş, Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, “Salgın kontrol altına alınmadan, her gün binlerce insanın geldiği, yüzlerce işçinin aynı alanda yan yana çalıştığı AVM’ler, salgının yayılımı açışından ciddi risk alanlarıdır” dedi.

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