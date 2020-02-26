Uzmanlar uyardı: Koronavirüs pandemiye dönüşmeye çok yakın

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Kamu sağlığı uzmanları yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılma hızına bakılarak salgının bir pandemiye dönüşmesinin çok yakın olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü ise belli şartların taşınması gereken pandemi durumunun için henüz beklenmediğini söyledi.

Bir salgının pandemi olarak nitelendirilebilmesi için insanlara kolayca bulaşması, insandan insana geçmesi ve yeni bir tip virüs olması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün henüz pandemi olarak tanımlanabileceği bir seviyeye gelmediğini söyledi. Öte yandan kamu sağlığı uzmanları 40'tan fazla ülkeye yayılan Koronavirüs için pandemiye dönüşmenin yakın olduğunu söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, virüsün ABD sınırları içinde de hızla yayılmaya başlayabileceği uyarısında bulundu. Son olarak İran ve İtalya'da artan ölümleri de değerlendiren merkez, pandemiye dönüşmenin çok yakın olduğunu söyledi.

Pandemi ne demek?

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.