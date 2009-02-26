Uzmanlar, uçak kazasını değerlendirdi

Prof. Dr. Süleyman Tolun (İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi): Yaklaşma sırasında bir düşüş görünüyor, akla ilk gelen hızın düşük olması. Zeminin etkisiyle sürüklenme de yok, düşük bir hızla yere çarpma belirtisi var daha çok. Tutunma hızının altında bir hızla indiyse, uçak burun yukarı manevrası yapmış da olabilir pilot.



Önce kuyruğun çarpması normal. Zemine çakılma gibi bir durum yok. İniş için motor gücüne ihtiyacı yok. Pisti tutturamıyorsa motorlardan ilave bir gücü kullanması gerekir. İnişte anormal bir durum olmadığı söyleniyor.

Bir arıza belirtisi de yok gibi. Yakıtın olmaması için de hesapların yanlış yapılmış olması gerekir. 20 dakika daha uçacak kadar yakıt olmalıydı. Motorun düşmesi nedeniyle uçağın düştüğü ihtimalini, motor iniş yerinden çok uzaktaysa eleyemeyiz.

Uçağın düştüğü yer ile motor arasında çok büyük bir mesafe olmaması gerekiyor. Motoru düşen uçaklar var ama tek motorla da pilot uçağı indirebilir. Kaza Isparta’da iniş sırasında yaşanan kazayla benzerlik taşıyor. Pilotaj hatası olabilir.



Prof. Dr. Mahmut Adil Yükselen (İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi): Yakıtın az olması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu uçaklar kalkmadan önce evrak dolduruluyor. Hepsi kayıt altında. Uçağın yönetimini kokpitte bulunan bir stajyere emanet ettiği yolundaki iddiaları da doğru bulmuyorum. İhtimal vermiyorum. Pilot adayını eğitimlerde strese sokuyorlar. Çok ciddi eğitimden geçiyorlar. Her şey kurallar dahilinde yapılıyor.



Uçağın kuyruk kontrolünde ani bir arıza olduğu takdirde yunus hareketi gibi bir hareket söz konusu olabilir. Uçağın motoru, bir çarpma olmadan kendiliğinden düşmez. Bir motoru devreden çıkarsa düşmez. Tek motorla bile pas geçebilir. Bunlar elektronik bilgisayar destekli uçaklar.



Charles Bremner (İngiliz “The Times” gazetesinin havacılık uzmanı): İlk bakışta kaza anlaşılamıyor. Uçak enkazının durumu, yangın çıkmaması ve hayatta kalan kazazedelerin ifadelerinden, uçağın yere oldukça paralel bir konumda uçtuğunu ve dar bir açıyla çarptığı izlenimi edindim. Anlaşılan uçak inmek için çok yavaşlamıştı ve yaklaşık 140 knot süratle uçuyordu.



Uçak kontrolden çıkmamış. Aksi durumda uçak çok büyük hasar görürdü. Uçak herhangi bir nedenle düşük hız düşüşü (stall) evresine girmiş. Buna güç kaybı, cihazlardan birinin çalışmaması veya pilotaj hatası neden olabilir. Uçağın hız kaybedip düşme sürecine girmesi kuyruğun buz tutmasından kaynaklanmış olamaz. Buz oluşması için uçağın daha yüksekte uçması gerekirdi. O zaman da yere düşey bir şekilde çakılarak patlardı.