Uzmanlar turizmden umutlu: Aşılamayla temmuz-ağustos ayları hareketli geçecek

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Başkanı Öğr. Gör. Murat Özmen, bu yıl turizm sezonundan umutlu olduklarını söyledi. Özmen, “Salgınla mücadele devam ediyor ama turizm sektörü zor olanı geride bıraktı. Aşılamanın hız kazanmasıyla turizmin canlanacağını, talebin artacağını düşünüyorum. Özellikle temmuz ve ağustos ayı hareketli geçecektir” dedi.

Turizm sezonuna yönelik beklentilerini aktaran Özmen, “Turizm sezonu pandeminin gölgesinde başladı. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Dünya genelinde durum aynı. Salgınla mücadele devam ediyor ama turizm sektörü zor olanı geride bıraktı. Aşılamanın hız kazanmasıyla turizmin canlanacağını, talebin artacağını düşünüyorum. Özellikle temmuz ve ağustos ayı hareketli geçecektir” diye konuştu.

"Aşılamanın hız kazanması sektörü olumlu etkileyecektir"

2021 yılı için öngörülen 30 milyon turist hedefine ulaşılacağını belirten Özmen, “Aşı anlaşmalarının yapılması ve aşılamanın hız kazanmasını sektörü olumlu etkileyecektir. 2021 yılında 30 milyon turistin ülkemize gelmesi bekleniyor. Bu rakama ulaşılabileceğini düşünüyorum. 30 milyon turiste ulaşırsak 20 milyar dolarlık bir gelir öngörülüyor. Vatandaşlarımızın tatile gitmesi de iç turizmin hareketlenmesi açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Güvenli turizm sertifikası uygulamasını önemsediğini söyleyen Özmen şöyle konuştu:

“Güvenli görülen işletmeler misafirler açısından daha çok talep edilir. Tatil bölgelerindeki sektör çalışanlarının da aşılamada öncelikli gruplar içinde olması olumlu bir gelişmedir. Turizmde önce güvenlik gelir o nedenle hem çalışanlarının hem de turistin sağlığını korumak için aşılama gerekliydi.”

"En büyük korkumuz öğrencilerimizin sektörden uzak kalmaları"

Turizm sektörünün istihdama etkisine dikkat çeken Öğr. Gör. Murat Özmen, “Kimse can güvenliğinden şüphe edeceği bir yerde bulunmak istemez. Kişilere güvende olduğunu hissettirmeliyiz. Bunun yolu da aşılamadan geçiyor. Ülkemizde turizm sektörü istihdam açısından önemli bir sektör. Toplam istihdamda payı yüzde 9’larda. Biz de üniversite olarak sektöre işgücü sağlıyoruz. Pandemide en büyük korkumuz öğrencilerimizin sektörden uzak kalmaları oldu. Okulların kapanmasına az kaldı. Mezunlarımızın arayı soğutmadan sektörde iş bulmalarını, staj yapmalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Tatil planı yapan vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Özmen şöyle konuştu:

“Öncelikle bilim kurulumuzun tavsiyelerini dikkate alsınlar. Pandemi henüz bitmedi. Bunu mümkün olduğunca unutmayalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışın. Sosyal mesafeye uymaya özen gösterin. İnsanlar daha güvenli olduğu için yazlık evleri kiralamayı tercih ediyor ama oteller de önlemleri alma ve hijyen kurallarına uyma bakımından oldukça titiz davranıyor.”









