Uzmanlar: TEOG'da sıralamayı matematik soruları belirleyecek

8. sınıfların 2 günlük Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) maratonu dün başladı. 1 milyon 282 bin 512 öğrenci Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarında ter döktü. Sorular, kimi öğrenciye ‘’kolay’’, kimine ‘’zor’’ geldi. TEOG sorularını değerlendiren uzmanlar, Türkçe’de paragraf sorularının eleyici nitelik taşıdığını ve sıralamayı belirleyecek olan dersin Matematik olduğunu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde ise ayet ve hadis ağırlıklı yorum sorularının zorlayıcı olduğunu söyledi.

Öğrenciler kendi okudukları okulda sınava girerken, pek çok öğrenci velisi de okul bahçelerinde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Ortak sınavlar saat 09.00’da başladı. Her biri 40 dakika süren sınav aralarında öğrenciler, 30 dakikalık molalara çıktı.

Sorular rahatlattı

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu’nda, sınav sonunda görüştüğümüz öğrencilerin çoğu, Türkçe sorularının Matematik sorularından daha kolay olduğunu söyledi.

Konuştuğumuz bir öğrenci “sınavdan önce çok heyecanlıydım, ama soruları görünce rahatladım. Beklediğimden daha kolay bir sınav oldu. Matematik sorularının bu kadar kolay olmasını beklemiyordum” dedi.

Bir başka öğrenci ise “bazı sorularda iki şık arasında kaldım ve hata yapmama neden oldu. Açıkçası bu durum moralimi bozdu” dedi.

Çok çalıştılar

Okul bahçesinde heyecanla çocuklarını bekleyen veliler de, “çocuklarımızın üzerinde hiçbir baskı kurmadık, onların rahat hazırlanabilmesi için evde rahat bir ortam yarattık. Çocuklar çok emek verdiler, hak ettikleri sonuçları alacaklarını umuyoruz’’ dediler.

TEOG’un ikinci oturumu, bugün yapılacak Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil sınavları ile tamamlanacak.

TEOG sınavında Musevi

öğrencilere 3 ortak soru

Din kültürü ve ahlak bilgisi testinde, “Yahudi Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar / İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar” ünitesinden aynı kazanımları ölçen 3 ortak soru soruldu.

Özel Ulus Musevi 1. Karma Ortaokulu’nun isteği üzerine hazırlanan sorular, dünkü sınavda Musevi öğrencilere soruldu. Diğer okullardaki Musevi öğrenciler ise bu sorulardan bu yıl da muaf tutulacak.

Sıralamayı matematik soruları belirleyecek

TEOG sorularını değerlendiren uzmanlar, Türkçe’de paragraf sorularının eleyici nitelik taşıdığını ve sıralamayı belirleyecek olan dersin Matematik olduğunu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde ise ayet ve hadis ağırlıklı yorum sorularının zorlayıcı olduğunu söylediler.

Bilfen Okulları’nın değerlendirmesi şöyle:

Türkçe: Kazanımların tamamını içeren ve beklenen düzeyde sorulardan oluşmuştur. Anlam bilgisi soruları içerisinde özellikle paragraf soruları öğrencileri zorladı. Muhakeme yapabilen öğrencilerin farkı ortaya çıkacaktır.

Matematik: Görseli yorumlama gücü iyi olan çocuklar öne çıkacaktır. Matematikte “olasılık” sorusu eleyici olacaktır. Soruların zorluk seviyesi sebebiyle pek çok öğrenci cevaplarını kontrol etme fırsatı bulamazken zaman yönetimini doğru yapabilen öğrenciler farklarını burada ortaya koyacaklar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Sınav, ayet ve hadis sorularının ağırlıkta olduğu bir sınavdı ve yorum soruları olduğu için zorlayıcıydı.

Fen Bilimleri Dershanesi bölüm başkanları da sınav sorularıyla ilgili şu yorumu yaptılar:

Özgün değil

“Türkçe sınavında, çoğunluğun beklentisi, soruların zor ve ayırıcı olacağı yönündeydi ancak bu sınavın soruları da özgün, yoğun bir özellik içermiyor. Matematik testi, eleyici olan üç soru dışında kolay anlaşılır bir sınav olmuştur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı, kolay, anlaşılır ve 1., 2. soru dışında yoruma dayalı sorulardan oluşmuştur. Sınav her öğrencinin yapacağı düzeyde hazırlanmıştır.”

Matematik düşecek

Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Yahya Cemali de, Matematik sınavında, ayırt edici olarak üç ve zor olarak nitelendirilebilecek bir soru bulunduğuna dikkat çekerek, “Olasılık sorusu, 8.sınıf kazanım düzeyini zorlanmıştır. Sınav zor olarak nitelendirilebilir. Ayırt edici soruların sayısı beklenenden fazla olmuştur. Matematik dersi genel ortalamasının düşmesi kaçınılmazdır” değerlendirmesini yaptı.