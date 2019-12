-UZMANLAR ŞİRKET DEĞİŞTİRDİ CESETLER KUYUDA KALDI ZONGULDAK (A.A) - 27.10.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumundaki (TTK) patlamada kullanılamaz hale gelerek iki madencinin cesedine ulaşılmasını engelleyen kuyunun onarımıyla ilgili ihaleyi kazanan firmadaki 2 uzmanın, kuyuda ilk incelemeyi patlamadan 1 hafta sonra yaparak teklif hazırladığı öğrenildi. TTK ile onarım anlaşması olan ve kuyunun montaj işini yapan CITIC International Cooperation firmasında çalışan 2 uzman, ülkelerine döndükten sonra bu şirketten ayrılarak Sino Steel Industr Trade Group Corporation (SSIT) firmasına geçti ve kuyunun onarılması için açılan ihaleye teklif veren bu firma ihaleyi 1 milyon 209 bin dolara üstlendi. Maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerinin çıkarılamadığı kuyuda, Çinli 2 uzman ilk incelemelerini patlamadan yaklaşık 1 hafta sonra yaptı. Gerekli tespitlerde bulunmasının ardından ülkelerine dönen 2 uzman, ülkelerine döndükten sonra bu şirketten ayrılarak SSIT firmasına geçti. Daha önce kuyunun projelendirilmesinde görev alan uzmanların CITIC firmasından ayrıldıklarını ihale tekliflerinin verilmesinin ardından bildirdiği TTK, bunun üzerine aralarında onarım anlaşması bulunan CITIC ile temasa geçti. Kurumla arasında 10 yıllık tamir ve bakım sözleşmesi bulunmasına karşın CITIC firması, deneyimli elemanları bulunmadığı ve kuyunun onarımının uzmanlık isteyen iş olduğuna yönelik kuruma mektup göndererek, 4 ay sonra işi yapamayacağını bildirdi. Bunun üzerine TTK yönetiminin kuyunun onarım işi için açtığı 18 Ekimdeki ihaleye ilk teklifi veren SSIT firması, patlamadan 5 ay sonra 1 milyon 209 bin dolarla işi üstlendi. -TEKLİF GAYRİ RESMİDİR- TTK yetkilileri, kuyuyu dizayn eden profesör ve yardımcısının patlamanın ardından kente geldiklerini, ocağa inerek de tespitlerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti: ''CITIC, çok büyük madencilik firmasıdır. Patlamanın ardından ocakta inceleme yapan 2 uzman, ülkelerine döndükten sonra bize CITIC'in kuyu montajı yapan kolunun iflas ettiğini, başka firmada çalıştıklarını söylediler. O şartlarda SSIT'e işin verilmesi mümkün değildi. Verdikleri gayri resmidir, global yaklaşımdır. CITIC firması bizi oyalamasaydı ihale süreci daha hızlı gerçekleşebilirdi. Şimdi ihale doğrultusunda ilgili firmayı sözleşme için davet ettik, bekliyoruz. Bir an önce işe başlanması planlanıyor.'' Kuyunun tamamının temizliği, meydana gelmiş tahribatın giderilmesi, eksi 540 kodundan eksi 720'ye kadar tüm temizlik ve bakımının yanı sıra ihraç sisteminin ve yardımcı kurtarma vincinin yeniden bütün testlerinin yapılması ve devreye alınması işini kapsayan ihale kapsamında yüklenici firmaya zaman kaybı olmaması için her türlü kolaylığın sağlandığını anlatan yetkililer, amacın cenazelere bir an önce ulaşılması için ilgili firmanın hazırlık sürecini kısaltmak olduğunu kaydettiler.