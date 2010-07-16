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Dünya

UZMANLAR KURULUNUN AVANDIA KARARI WASHİNGTON/ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 22:42

-UZMANLAR KURULUNUN AVANDIA KARARI WASHİNGTON/ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Amerikan İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) toplantıya çağırdığı 33 kişilik bağımsız uzmanlar kurulundaki uzmanlardan 12'si İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline'ın ürettiği diyabet ilacı Avandia'nın piyasadan çekilmesini, 10'u var olan kalp krizi uyarısının güçlendirilmesini ve reçete kısıtlaması getirilmesini, 7'si ise sadece uyarının güçlendirilmesini tavsiye etti. Toplantıda, üç uzmanın hiçbir değişiklik istemediği ve bir uzmanın da çekimser kaldığı belirtildi. FDA bu tavsiyelere uymaya zorunlu olmasa da çoğunlukla uyguluyor. Bu arada, GlaxoSmithKline Türkiye temsilciliğinden yapılan açıklamada, FDA Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında, GlaxoSmithKline'a (GSK) ait tip 2 diyabet ilacı Avandia'nın (rosiglitazon) diyabet hastalarının tedavi seçeneği olarak kullanımına devam edilmesi yönünde çoğunluk tarafından tavsiye kararı alındığı belirtildi. Bu tavsiyenin, FDA tarafından devam eden süreçte değerlendirilerek nihai karara bağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, ''Bu süreçte Avandia, tip 2 diyabet hastaları için kan şekerinin düzenlenmesinde bir tedavi seçeneği olmaya devam edecektir. GSK, diyabet hastalarının yararı için FDA ile birlikte çalışmayı sürdürecektir'' denildi.

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