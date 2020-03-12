Uzmanlar "Kalabalık yerlerden kaçının" diyor; Koronavirüs zamanı spor salonuna gidilebilir mi?

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tip Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapında 126 bin 258 kişiyi etkiledi. Uzmanlar virüsten etkilenmemek için kalabalık ortamlardan uzak durmak gibi belirli uyarılarda bulunurken düzenli spor yapan insanların aklına "Spor salonları ne kadar tehlikeli?" sorusu geldi.

Vice, uzmanlardan görüş alarak salgın dönemlerinde spor yapmanın ve özellikle de spor salonuna gitmenin tehlikeli olup olmadığını araştırdı. Baylor Koleji Tıp Epidemolojisi ve Popüler Bilim Bölümü Geçici Başkanı Chris Amos, Koronavirüs döneminde gerekli önlemler alındığı takdirde spor salonuna gitmenin bir zararı olmadığını savundu. Amos, spor salonuna gidildiğinde kişilerin yanlarında anti bakteriyel mendil taşımaları ve kullandıkları her aleti kullanımdan önce silmeleri gerektiğini söyledi. Amos, yine de aşırı yoğun antrenmanların yapılmaması gerektiğini söyledi.

New York Times gazetesinde yer alan bir haberde de spor salonuna üye olan kişilerin kendi hijyen ürünlerini yanlarında taşıması gerektiği belirtildi.

Health dergisine konuşan spor hekimliği doktoru Jordan Meltz, salgın döneminde hareketli kalmanın önemini vurgularken "Hastalarıma her gün hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Bu şekilde vücut ve bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla savaşmaya hazır olur" dedi.

"Mümkünse evde spor yapılmalı"

Uzmanlar, çevredeki insanları tehlikeye atacak semptomlar göstermiyorsa kişilerin önlemlerini alarak spor salonuna gidebileceğini fakat mümkünse en idealinin ev gibi ortamlarda spor yapmak olduğunu aktardı.

Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde insanlar günler süren karantina boyunca tüm işlerini evlerinden halletmek zorunda kalmıştı. Profesyonal sporcuların antrenmanlarını evlerinin salonunda yaptığı görüntüler gündeme gelmişti.