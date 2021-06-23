Uzmanlar iklim değişikliğine bağladı; Moskova'da haziran ayı hava sıcaklığı 120 yılın en sıcağına çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da haziran ayı hava sıcaklığı 120 yılın en yükseğine, 34.7 dereceye çıktı. Meteoroloji, sıcaklığı iklim değişikliği etkisi olarak yorumladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Rusya'nın meteoroloji kurumu Roshydromet, Moskova'da hava sıcaklığının 3.47 dereceye çıktığını açıkladı. Sıcaklıkların gelecek günlerde de artacağı belirtildi.

Roshydromet, haziran ayında 120 yıldır görülmeyen sıcaklığın nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Rusya'nın soğuk ve uzun kışlarına alışkın çok sayıda vatandaş için sıcak hava bir sürpriz olarak nitelendirildi.