Uzmanlar Elazı depremini nasıl değerlendirdi?

T24- Elazığ'daki depremi değerlendiren uzmanlar, bu depremle Şili ve Haiti depremleri arasında bağlantı kurulamayacağı görüşünde birleştiler.

PROF. TUNCAY: OLAĞANDIŞI BİR DURUM YOK



Prof. Dr. Tuncay Taymaz (İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi)

Olağandışı bir durum yok. Şili depremi de, Haiti depremi de beklenen depremlerdi. Bu bölgeler zaten depremselliğin yoğun olduğu bölgeler. Elazığ depremini ele aldığımızda, bu depremin de beklenmediğini söyleyemeyiz.











ERZİNCAN ÇEVRESİNE DİKKAT



Ancak Doğu Anadolu Fay hattı, kuzeyde Karlıova’da Kuzey Anadolu fayı ile birleşiyor. Bu nedenle Elazığ depreminin Kuzey Anadolu Fay hattının bu bölümünü bir tetikleme olasılığı var. Ancak bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Böyle bile olsa bu Kuzey Anadolu Fay hattının batı ucunu, yani Marmara Denizi’ndeki bölümlerini etkilemez. Erzincan kesimlerini etkileme olasılığı var ama bunu da kesin olarak söylemek mümkün değil.