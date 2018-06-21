Uzmanlar değerlendirdi, seçimden sonra kurda neler olacak?

24 Haziran’daki seçimler sonrasında piyasaların gözü içeride siyasi kompozisyon ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığında, dışarıda ise Fed’de olacak. 30 Mayıs’ta 4.47 olan dolar/TL, seçimler öncesinde 4.70’in üzerinde seyrediyor. Seçim sonrası piyasa beklentilerini BloombergHT’ye anlatan uzmanlar şunları söyledi:

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül, seçim sonrası ilk etapta piyasada dalgalanma olabileceği yorumunda bulundu. Seçimden hemen sonra piyasayı belirleyecek ana faktörün konjoktürel gelişmeler olacağını belirten Şengül, "İçeride siyasi kompozisyonu, dışarıda Fed'i konuşacağız. O yüzden piyasada ilk etapta dalgalanma devam edebilir. Ama Meclis kompozisyonu belli olup bir program ortaya konması yabancı yatırımcıyı geri getirir" ifadelerini kullandı.

"Dış faktörlerle kur üzerinde baskı devam edecek"

Şengül seçimler konusunda her şey yolunda gitse bile dışarıdaki faktörlerin çok yardımcı olmayacağı için kur volatilitesinin seçimden sonra devam edeceği öngörüsünde bulunarak, ”Biraz rahatlatıcı gelişme olsa bile dış faktörlerle kur üzerinde baskının devam ettiğini göreceğiz" dedi.

Şengül, Merkez Bankası'nın yükselen enflasyonla birlikte faiz artırımına devam edebileceğini, yüksek montanlı olmasa da ayarlamalarla gideceğini, enflasyon düşüşe geçince de aynı miktar ayarlamalarla faiz indirimi olacağını bildirdi.

"Yeni bir erken seçim gündeme gelirse kur tekrar yükselir"

Stratejist Erdoğan Turan, seçimin 2. tura kalmasıyla kurda daha fazla yükseliş olabileceğini söyledi. Seçimden önce yatırımcıların pozisyon değişikliği yapmayacağını belirten Turan “Yeni bir erken seçim gündeme gelirse kur tekrar yükselir. Bu döngü devam ederse dolar/TL'de sonraki hedef 5.20 gibi bir seviye olur" diye konuştu.

"'Merkez Bankası dokunmasın' dersek daha da yüksek piyasa faizi göreceğiz"

Koç Üniversitesi TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp ise başa kim gelirse gelsin ekonomide önceliğin enflasyonu indirmek olması gerektiğini söyledi. Demiralp, “Piyasala faizleri enflasyon daha da yükselecek beklentisiyle yükseliyor. Merkez Bankası attığı adımlarla enflasyon beklentilerini kontrol altına alırsa politika faizi yükselse de uzun vadede piyasa faizlerinde düşüş göreceğiz. Şu an ihtiyacımız olan bu. 'Faizler zaten yüksek, Merkez Bankası dokunmasın' dersek daha da yüksek piyasa faizi göreceğiz. Beklentileri değiştirmemiz gerekiyor" yorumunu yaptı.