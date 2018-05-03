Uzmanlar çocuk istismarı sorunu için bir araya geldi

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı çocuk istismarı konusunu tüm boyutlarıyla ele almak için uzman isimlerin katılımıyla “Çocuk İstismarını Tanıma, Önleme ve Müdahalede Yöntemler” başlıklı eğitim seminerini düzenledi.



İstismarın psikososyal ve hukuki boyutlarının tartışıldığı “Çocuk İstismarını Tanıma, Önleme ve Müdahalede Yöntemler” başlıklı eğitim seminerine Psikoterapist-Aile, Çocuk ve Gençlik Terapisti Claudia Kipp-Cötök ve Klinik Psikolog-Psikanalist Sema Yılmaz Karasu konuşmacı olarak katıldı. Başarılı hizmetlerinden dolayı “Federal Almanya Cumhuriyeti Özel Liyakat Madalyası”na layık görülen Karasu, Berlin Frei Üniversitesi'nde Sosyal Pedagoji bölümünde süpervizör olarak çalışıyor ve Aile Mahkemelerinde bilirkişi olarak görev yapıyor.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Bilir'in katıldığı ve moderatörlüğünü Klinik Psikolog Görkem Demirdöğer'in yaptığı eğitimde psikodinamik, cinsel tacizin çocuk ve gençler üzerindeki etkileri, teşhis, terapi ve danışmanlık konuları ele alındı. Eğitimin son oturumunda konu hakkındaki önlemler, koruyucu kavramlarla çocuk ve gençlere yönelik yardım ağları tartışıldı.