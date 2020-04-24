Uzmanlar çekirge istilasına karşı uyarıyor: Bilinçsiz ilaçlama yapmayın, ördek kullanın

Uzmanlar Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de görülen çekirge istilası için bilinçsiz ilaçlama uyarısı yapıyor. Mücadelede doğal yolların kullanılmasını isteyen uzmanlar, "Tavuklar günde 70 adet çekirge yerken, ördekler bunun üç katından daha fazlasını tüketebilirler" diyor.

Geçen günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin kırsal bölgeleri çekirge istilasına uğradı. Binlerce dönüm araziye yayılan çekirge sürüsünün ekili alanlara zarar vermesinden endişe eden mahalle halkı ilaçlama yaparak önlem almaya çalışıyor. Ancak uzmanlar bilinçsiz ilaçlama konusunda çiftçilere uyarıda bulunuyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Çiftçilerimize sesleniyoruz. Diyoruz ki, lütfen bilinçsiz ilaç kullanmayın" dedi.

Siverek'te istilaya neden olan çekirge türünü Fas çekirgesi olarak tespit ettiklerini söyleyen Satar, "Görüyoruz ki daha önce ilaçlama sonucu iki yıl önce yok edilen bu türlerin yumurtalarında çıkan yavruların yine sürü oluşturma kabiliyetinde" dedi.

Satar, "Bu Fas çekirgesi Afrika'daki çöl çekirgelerinden daha farklı olduklarını söyleyebiliriz. Bunlar Afrika'dan gelen çok daha tehlikeli olan türlerden farklı türler" diye konuştu.

Bingöl'de de sürü oluşumu tespit edildiğini kaydeden Satar, "Çiftçilerin çekirgeler tarafından zarar göreceği konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Aşırı ilaçlama yapılırsa korkarım Bingöl'de arıların da ölebileceği konusunda endişelerimiz söz konusu" dedi.

Çekirgelerle doğal yollardan mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Satar, şunları söyledi:

"Daha çok ördek, tavuk kullanılması gerekir. Tavuklar günde 70 adet çekirge yerken, ördekler bunun üç katından daha fazlasını tüketebilirler. Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü, 21 Nisanda bir açıklamada bulunmuştu. Burada paylaştıkları haberde Afrika çöl çekirgelerinin önümüzdeki aylarda Doğu Afrika, Yemen ve Güney İran'da çekirge istilalarına neden olacağı konusunda bilgiler verildi.

Biz de buradan çiftçilerimize sesleniyoruz, diyoruz ki lütfen bilinçsiz olarak ilaç kullanmayın. İlk etapta bunları yok edersiniz. Ama bu şekilde bunların doğal düşmanlarını da yok edersiniz. Onun için size zirai mücadele merkezleri, araştırma merkezleri tarafından bildirilen oranlarda ilaç kullanınız."