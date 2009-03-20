Uzmanlar bütçedeki bozulma sürecek diyor

Bütçedeki bozulma sürecek

Asıl etkiyi ekonomideki küçülme yarattı

Mali gevşeme harcamaları artırdı

Küresel krize bağlı olarak son dönemde bozulan bütçe ilk iki ayda 10.4 milyar lira açık verdi.Yılın ilk iki ayındaki açık yıl sonu hedeflenen rakama ulaştı. Veriler bütçe revizyonunun kaçınılmaz olduğunu ortaya koyarken, ntvmsnbc’ye görüş açıklayan uzmanlar gelirlerdeki düşüşe ve harcamaların artışına dikkat çekiyor.Mali gevşeme tedbirlerinin etkisiyle bütçe açığının beklenenden fazla geldiği belirtiliyor.Bütçe sonuçlarını değerlendiren Fortis Ekonomisti Erkin Işık: "Bozulma devam ediyor. Harcamanın artmasına sebep olan uygulamalar var. Ekonomik daralmanın vergi gelirleri üzerindeki bozucu etkisi var. Hedeflerin belirlendiği faiz dşı fazla rakamlarını hesaplamaya çalışıyoruz Şubat ayı itibarıyla son 12 aydaki rakam milli gelirin yüzde 1.5'inin de altına düştü. Son dönemde yapılan yeni paketlerin ve mevcut şartların etkisiyle bozulma sürecek. Hiçbir önlem alınmazsa faiz dışı fazla negatif bölgeye doğru gidecek gibi gözüküyor. Kısa vadede en önemli konu IMF ile görüşmelerde çıkacak. IMF mevcut şartlar altında mali disiplinde bir miktar gevşemeye izin verecektir ancak bunun boyutu önemli" dedi.Gazeteci Abdurrahman Yıldırım da şunları söyledi: "Bu rakamlar yeni bir revizyonun ötesinde yeni bir bütçe yapılmasını gerektiriyor. Açık oranı belki yüzde 5-10'lar düzeyinde açık veren bir bütçe olacak. Bizim vergi gelirlerimiz yüzde 70 oranında ÖTV ve KDV'ye dayanıyor. ÖTV ve KDV geliri düşüyor, dolayısıyla vergi geliri düşecek. Ancak harcamalar düşmüyor. Biz yeniden 2000 yılı öncesindeki yüksek düzeyli bütçe açığına dönmüş olacağız. Hükümetin bütçe politikasını nasıl götüreceği önemli olacak. Gevşek mi, yoksa sıkı mı olcak? Hükümetin tutumu bütçedeki seyri belirleyecek."Referans Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdal Sağlam, "Küresel krizle ilgili bir sıkıntı var ama bunun yanında seçim harcamaları da var. Harcamalar artarken, gelirler azalıyor. Gelirin azalmasında Maliye'nin işi gevşetmesi de olabilir ama asıl etki ekonomideki küçülmeden kaynaklanıyor. Gelirler azaldığı için yıllık bütçeyi iki ayda doldurduk" diye konuştu.Ata Yatırım Başekonomisti Nurhan Toğuç da hükümetin ekonomik canlılık yaratmak amacıyla aldığı mali gevşeme tedbirlerinin bütçe rakamlarında yüksek harcama şeklinde ortaya çıktığının altını çizerek, bu düzenlemelerin etkisiyle bütçe açığının beklenen fazla geldiğini vurguladı.