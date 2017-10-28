Uzmanı anlattı; işte elektrik faturalarını düşürecek öneriler...

Hürriyet yazarı Sefer Levent, elektrik faturalarının vatandaşın bütçesindeki en önemli gider kalemleri arasında yer aldığını belirterek "Son yıllarda piyasaya sürülen tasarruflu ev aletlerinin yanı sıra tüketicinin alacağı önlemler faturaların ciddi oranda düşmesini sağlayabiliyor" dedi. Levent, CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal'ın “Aslında küçük birkaç adım elektrik faturanızı düşürebilir. Bunun için biz de çalışma yapıyoruz. Şirket olarak ‘elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak ne kadar bir tasarruf sağlanabilir’ bunun üzerine özel bir çalışma yaptık" ifadesini aktardı.

Sefer Levent, "Elektrik faturanızı düşürün!" başlığıyla yayımlanan (28 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Elektrik faturaları vatandaşın bütçesindeki en önemli gider kalemleri arasında yer alıyor. Son yıllarda piyasaya sürülen tasarruflu ev aletlerinin yanı sıra tüketicinin alacağı önlemler faturaların ciddi oranda düşmesini sağlayabiliyor. İşte faturaları azaltacak tavsiyeler...

“Aslında küçük birkaç adım elektrik faturanızı düşürebilir. Bunun için biz de çalışma yapıyoruz. Şirket olarak ‘elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak ne kadar bir tasarruf sağlanabilir’ bunun üzerine özel bir çalışma yaptık.İnternet adresimize bir ‘tüketim hesaplama butonu koyduk. Söz konusu butona tıklayan tüketici evinde hangi alet ne kadar elektrik tüketiyor görebilir.”

Öylece dinliyorum, bu sözlerin sahibi CK Boğaziçi Elektrik’in genel Müdürü Halit Bakal’ın. Aslında faturalar kabarsa cirosu, kârı artacak bir şirketin genel müdürü karşıma geçmiş elektriğe daha az bedel ödemenin yollarından bahsediyor.

Bakal şu sözlerle açıklıyor bunun nedenini: “Ne yazık ki enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Enerjimizin verimli kullanımı için herkese sorumluluk düştüğünün farkındayız. Bu çerçevede bilinçli enerji tüketimi ve tasarruf alışkanlıklarının edinilmesi için bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Burada hedefimiz hem elektriğin doğru kullanımını sağlamak, hem de finans sektöründe olduğu gibi bizim sektörümüzde de bir ‘enerji okuryazarlığı’ oluşturmak.”

Bakal’dan aldığım tüyoları ben de bu hafta size aktarıyorum. İşte elektrik faturalarınızı düşürmenin yolları:

* Evlerimizde toplam elektrik tüketimimizin büyük bir kısmını aydınlatma kalemi oluşturur. Evimizde kullandığımız akkor ve halojen ampulleri LED ampuller ile değiştirdiğimizde aydınlatma kaynaklı elektrik tüketimimizde yüzde 80’e varan oranlarda tasarruf sağlayabiliriz.

* Kullandığımız beyaz eşyalarımızı seçerken A+, A++ ve A+++ ürünleri tercih etmek, uzun vadede elektrik faturalarına olumlu olarak yansıyacaktır. Ayrıca çamaşır ve bulaşık makinelerimizi kullanırken yıkayacağımız eşyaların özelliğine uygun programları seçmek, buzdolabımızı ısı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığı alan yerlerden uzağa yerleştirme elektrik faturalarımızın düşmesini sağlayacaktır. Örneğin; derin donduruculu bir buzdolabının günün 24 saati çalıştığı düşünüldüğüne aylık tüketiminin yaklaşık 28 TL olduğu görülüyor. Güneş olmayan noktada duvardan en az 10 cm uzaklıkta açık alana koyup, ürünleri önü açık şekilde yerleştirerek ayda yüzde 20 kadar tasarruf etmek mümkün.

Faturayı yüzde 25-30 indirmek mümkün

* Günde 4 saat çalışan bir klima ayda ortalama 134.4 kilovatsaat enerji harcıyor. Bu da vergiler dahil, bugünkü birim fiyatlarla 55.37 TL ediyor. Klimayı doğru kullanarak sadece bu kalemde 3’te 1 oranında tasarruf yapmak mümkün. Bunun için oda sıcaklığını sabitlemek, ısıtma ve soğutma yapılan odaya dışarıdan hava girmesini engellemek gerek. Sadece burada yapılacak adımlarla yaklaşık yüzde 30’luk bir tasarruf sağlamak mümkün.

* Klima, buzdolabı ve enerji tasarruflu ampuller ile aylık elektrik faturasını yüzde 25-30 oranlarında düşürmek mümkün. Hesaplamalarımız gösteriyor ki aylık 202 TL elektrik faturası ödeyen bir aile, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak yüzde 30 civarında bir tasarruf yapıp faturasını 143,37 TL’ye indirebilir.

* Elektrikli aletlerimizle olan işimiz bittiğinde, elektrikli aletlerin priz ile bağlantısını keserek elektrik tasarrufu edebilirsiniz.

* Binalarımızın dış cephelerine yaptıracağımız mantolama ile kışın sıcak havanın dışarıya çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeriye girmesini engelleyerek enerji tasarrufu sağlayabiliriz.

Gece 22:00'dan sonra iş başına!

* Üç zamanlı tarifede, elektrik tüketiminizin büyük bir kısmını akşam 22.00’den sonra yaparak tasarruf edebilirsiniz. Özellikle çalışan aileler ve yüksek elektrik tüketimine sahip büyük işyerleri enerji tasarrufu için üç zamanlı elektrik tarifesi kullanımını tercih edebilir.

* Üç zamanlı elektrik tarifesinde tüketiciler elektrik tüketiminin en yoğun olduğu saatte en yüksek fiyattan, daha düşük olduğu saatlerde ise daha düşük birim fiyatlardan faturalandırılır.

* Ayrıca evinizde programlanabilir beyaz eşyalar varsa bu tarifeyi tercih ederek elektrik tüketim alışkanlıklarınızın büyük bir kısmını gece 22.00’den sonraya kaydırabilirsiniz.

Serbest tüketici olmak hakkınız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2017 yılı için serbest tüketici limitini yıllık 2.400 kilovatsaat olarak belirledi. Bu da aylık ortalama 82 TL’nin üzerinde elektrik faturası ödeyenlerin elektriğini istediği tedarik şirketinden avantajlı olarak alabileceği anlamına geliyor. Serbest tüketici limitinde, yani yıllık en az 2.400 kWh tüketimi olan bir abone, yüzde 5 indirimle yılda 25-30 TL’ye kadar bir fayda sağlayabiliyor. Serbest tüketici olmanın EPDK tarafından tanınan bir hak olduğunu ve enerji tasarrufu yapmak isteyen, ihtiyaçlarına uygun tarifelerle elektrik enerjisi almak isteyen herkesin bu hakkı kullanabildiğini unutmayın. Serbest tüketici limitlerinde olan herkes perakende elektrik satış şirketlerine giderek anlaşma yapabilir. Burada kampanyanın süresine göre çeşitli oranlarda elektrik indirimi ve farklı faydalar tüketiciye sağlanabiliyor. Ama dikkatli olun. İmza attığınız sözleşmeyi çok iyi okuyun.

Yeter artık Noyan Doğan!

Sigorta denilince Türk basınında akla ilk gelen isim bence Hürriyet Yazarı Noyan Doğan’dır. Sektördeki tüm gelişmeleri önceden haber verir yorumlar. Hepsinden önemlisi tüketiciye yol gösterir. Noyan cuma günü Hürriyet’te önemli bir habere daha imza attı. Eğer planlanan yasal düzenleme hayata geçerse, depreme yönelik önemli bir güvence olan DASK sigortasını yaptırmayan bundan böyle elektrik hizmeti de alamayacak. Elektrik şirketleri DASK poliçesi satıp bunu faturadan taksit taksit tahsil edecekler. DASK’ın gerekliliğine yürekten inanıyor, destekliyorum. Ama TRT katkı payı, ÖTV,KDV vs. yetmezmiş gibi şimdi bir de DASK çıktı. Yeter artık diyorum Noyan, şu elektrik faturalarının üzerinden elimizi artık çeksek... Elektrik faturasına bu kadar yük vatandaşa haksızlık...