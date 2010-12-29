-UZMANÇAVUŞUN KANI YERDE KALMADI ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, Mardin'de bir uzman çavuşun şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden üçünün etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Uzman Jandarma Çavuş Kenan Erdem'in, Mardin'in Dargeçit merkezindeki terörist saldırı sonrası şehit olmasının ardından teröristlerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle Dargeçit kırsalında temas sağlandı. Çıkan çatışmada biri yaralı, üç terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinden Şehit Uzman Jandarma Çavuş Erdem'e ait flash bellek ile tabancasının tesellüm belgesi çıktı. Ayrıca teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği ile tüfeğe ait 5 şarjör, 165 mermi, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ile tüfeğe ait 9 şarjör, 120 mermi, 5 kilo amonyum nitrat, 6 el bombası, 4 telsiz, 2 dürbün, 3 mutfak tüpü, 50 pil, 4 sırt çantası, 1 hücum yeleği, örgütsel doküman ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma Uzman Çavuş Kenan Erdem, 16 Aralık Perşembe günü Mardin'in Dargeçit ilçesinde Türk Telekom binası önünde, bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu şehit olmuştu.