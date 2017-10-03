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Uzman onbaşı intihar etti

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN İl Jandarma Komutalığı'nda görevli Uzman Onbaşı Mehmet Uzun, tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi

03 Ekim 2017 14:37

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN İl Jandarma Komutalığı\'nda görevli Uzman Onbaşı Mehmet Uzun, tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.
İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli olan Uzman Onbaşı Mehmet Uzun\'un 13 Mart Mahallesi\'ndeki dairesinden gelen silah sesi üzerine apartman sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri daireye girdiklerinde Uzman Onbaşı Mehmet Uzun’u kanlar içinde yerde buldu. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale ardından yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Uzun, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Uzun\'un tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdiği belirlendi.
Mersin\'in Silifke İlçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Mehmet Uzun\'un cenazesi, bugün memleketine gönderilecek, intihar olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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