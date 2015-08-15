Uzman erbaşlara 15 gün ek izin

Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle daha önce 30 gün izin kullanan uzman erbaşların izin süreleri uzatıldı. Uzman erbaşlar 15 güne kadar mazeret izni de kullanabilecek.

Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin izin haklarıyla ilgili maddelerinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle, uzman erbaşların izin haklarının çerçevesi genişletildi.Uzman erbaşlar, her yıl 30 günlük planlı izin hakkına ilave olarak, 15 güne kadar mazeret izni de kullanabilecek. Ayrıca uzman erbaşlara 4 güne kadar yol izninin yanı sıra eşinin doğum yapması ya da birinci dereceden yakınlarının ölümü halinde 10 güne kadar, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 güne kadar, yangın, deprem, su baskını gibi olaylarda 30 güne kadar izin verilecek.

Habertürk'te yer alan habere göre, uzman erbaşlar, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalanması ve refakat etmediği takdirde hayatının tehlikeye girecek olması halinde de 6 aya kadar aylıksız izin talep edebilecek.

Savaşta izin yok

Yönetmelikte, uzman erbaşların izin haklarına bir 'sınırlama' da getirildi. Yıllık 30 günlük planlı izin hakkına 'barışta' hükmü eklendi. Söz konusu izin hakkı 'savaş' ortamı halinde kullanılamayacak.