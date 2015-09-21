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Uzman Erbaş Melih Garip Ünsal'ın cenazesinde yakınlarından dikkat çeken yazı

Dağlıca'daki operasyonlar sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Melih Garip Ünsal'ın yakınları, şehit statüsü verilmemesine tepki gösterdi

21 Eylül 2015 22:28

Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde 16 askerin şehit olduğu saldırıda rahatsızlanan Uzman Erbaş Melih Garip Ünsal hayatını kaybetti. Karşıyaka mezarlığında askerlerin de katıldığı bir törenle toprağa verilen Ünsal için resmi olarak şehit unvanı verilmemesine tepki gösteren bir yakını tabutun üzerindeki kağıda 'şehit' yazdı.

Dağlıca'da 16 askerin şehit düştüğü saldırının ardından bölgede başlatılan ancak operasyonlar sırasında rahatsızlanan ve 14 gün sonra hayatını kaybeden Uzman Erbaş Melih Garip Ünsal için Karşıyaka mezarlığında askerlerin de katıldığı bir tören düzenlendi. Törene çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı.  Hayatını kaybeden Ünsal için henüz resmi olarak şehit statüsü verilmese de şehit gibi uğurlandı.  Ünsal'ın bir yakınının tabutun üzerindeki kağıda 'şehit' yazması dikkat çekti.

14 gün yaşam mücadelesi verdi

 

Dağlıca'da 16 askerin şehit düştüğü hain saldırının ardından bölgede başlatılan operasyon sırasında olumsuz hava şartlarından dolayı rahatsızlanan Ünsal, helikopterle önce Yüksekova'ya oradan da askeri hastaneye sevk edildi. Durumu ağırlaşan uzman erbaş Ünsal, daha sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Galip Ünsal, burada 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Ünsal için düzenlenen cenaze törenine başta  Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak olmak üzere Ankara'da görevli general rütbesinde çok sayıda askeri yetkili törende hazır bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katılarak aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Ünsal'ın ailesi cenazede güçlükle ayakta durdu. Ünsal'ın bir yakını ise tabutun üzerindeki kağıda ‘şehit’ yazması dikkat çeküibKardeşleri ise Ünsal'ın naaşının başında göğsünden Türk Bayrağını çıkararak öptüler.

Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Erbaş Melih Garip Ünsal'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı askerler tarafından omuzlara alınarak askeri araca götürüldü. Dağlıca'da çıktığı operasyonda rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ünsal için henüz resmi olarak şehit statüsü verilmese de şehit gibi uğurlandı. Gazetecilerin CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ailenin talebinin sorulması üzerine ise 'izliyorum' yanıtını verdi.

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