-UZMAN ERBAŞ ALINACAK ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) çeşitli sınıflarındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzman erbaş alacak. Alımlar, en az lise ve dengi okul mezunu, halen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden 3 yıl geçmemiş ve başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından yapılacak. Başvurular internet üzerinden, 29 Ağustos 2011 tarihine kadar yapılacak. Adaylar, detaylı bilgiyi www.kkk.tsk.tr internet adresinden temin edebilecek.