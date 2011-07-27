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Ekonomi

UZMAN ERBAŞ ALINACAK ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2011 15:07

-UZMAN ERBAŞ ALINACAK ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) çeşitli sınıflarındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzman erbaş alacak. Alımlar, en az lise ve dengi okul mezunu, halen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden 3 yıl geçmemiş ve başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından yapılacak. Başvurular internet üzerinden, 29 Ağustos 2011 tarihine kadar yapılacak. Adaylar, detaylı bilgiyi www.kkk.tsk.tr internet adresinden temin edebilecek.

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