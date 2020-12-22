Uzman doktor Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi’nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, Koronavirüs mücadelesini kaybetti.
Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi’nde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığını Koronavirüs nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, Ankara’ya sevk edildi.
Ancak Dr. Vedat Gök, Koronavirüsü'ne karşı mücadeleyi kaybetti. Uzman Dr. Vedat Gök’ün cenazesi memleketi Zonguldak'a getirildi. Ardından Uzman Dr. Vedat Gök’ün cenazesi 19 Mayıs Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.