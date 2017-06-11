Uzman çavuşun şüpheli ölümü

Şırnak'ta görev yapan, iznini geçirmek üzere 15 gün önce Bursa'daki ailesinin yanına gelen ve perşembe günü birliğine döneceğini söyleyerek evden ayrılan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muhammed İncebacak, zeytinlik alanda ölü bulundu. Yanında boş iki bira kutusu bulunan İncebacak'ın, çenesinin altından giren kurşunla öldüğünü tespit edilirken, tabanca 5 metre uzağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde oturan Ayşe ve İsmail İncebacak çiftinin 4 çocuğundan 3'ncüsü olan Muhammet İncebacak, 3 yıl önce Jandarma Uzman Çavuş olarak Şırnak'ta göreve başladı. 15 gün önce Bursa'da yaşayan ailesinin yanına izne gelen ve sürekli çok mutsuz olduğunu söyleyen Uzman Çavuş Muhammed İncebacak, geçen perşembe akşamı izninin sona erdiğini belirtip, Şırnak'a gideceğini söyledi ve vedalaşıp evden ayrıldı. Cep telefonu ile ulaşamadıkları Muhammet İncebacak'ın birliğine teslim olmadığını öğrenen ailesi dün savcılığa kayıp başvurusunda bulundu.



Hayatından endişe edilen Uzman Çavuş Muhammed İncebacak'ın bugün saat 15.00 sıralarında evlerinin 4 kilometre uzağında bulunan Hamitler Şehir Çöplüğü'nün yakınlarındaki zeytin bahçesinde cesedi bulundu. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelep polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yapılan araştırmada yanında boş iki bira kutusu bulunan Muhammet İncebacak'ın, çenesinin altından giren ve beynini parçalayan kurşunla öldüğünü tesbit edilirken, cesetin 5 metre uzağında ise tabanca bulundu. İntihar eden bir kişinin silahının o kadar uzağa gitmesini şüpheli bulan polis, intiharın yanı sıra cinayet ihtimalini de araştırıyor. Polis, olay yerinde bulunan silahın Muhammet İncebacak'a ait olup olmadığını da inceliyor.

Ceseti, cumhuriyet savcısının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Muhammet İncebacak'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)